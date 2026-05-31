Este domingo 31 de mayo, Colombia vivió una jornada electoral bastante movida en el marco de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Desde tempranas horas del día, miles de ciudadanos acudieron a las urnas para ejercer su derecho al voto, así como numerosas celebridades colombianas que se mostraron especialmente activas en las plataformas digitales.

Cristina Hurtado, Marbelle, Sebastián Caicedo y más famosos que han expresado su apoyo a Abelardo de la Espriella

Entre estas figuras públicas, se destacó la reacción de la actriz Diana Ángel, quien se pronunció por medio de su cuenta de X poco después de conocer los resultados electorales en primera vuelta, que le dieron la victoria a Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con el desenlace de la jornada, el abogado logró ubicarse en el primer lugar de la contienda, por encima de Iván Cepeda, quien durante buena parte de la campaña aparecía liderando varias encuestas de intención de voto

Pese a los resultados, Diana Ángel reiteró de manera contundente su posición política frente al panorama electoral y aseguró que mantiene la esperanza de cara a la segunda vuelta presidencial.

En su publicación, la actriz, reconocida por su postura abiertamente de izquierda, celebró los resultados obtenidos por Cepeda en la jornada electoral de este domingo 31 de mayo. Además, aprovechó el espacio para recordar la votación alcanzada por el Pacto Histórico hace cuatro años, cuando Gustavo Petro logró llegar a la Presidencia de la República.

Con base en las citas citadas en su mensaje, Diana Ángel afirmó que el movimiento político al que ha expresado reiteradamente su apoyo continúa consolidando un apoyo significativo. En ese sentido, manifestó su confianza en que la colectividad logre imponerse en la próxima jornada de votación, prevista para el próximo 21 de junio.

“Hace 4 años sacamos 8 millones de votos; hoy estamos haciendo historia con el crecimiento del progresismo y la izquierda y en primera vuelta, ya llevamos más de 9 millones de votos a esta hora. La izquierda tiene una fuerza enorme. ¡Seguimos en la contienda, Iván Cepeda!”, escribió.

Marbelle casi se queda sin votar este domingo: esta fue la causa por la que estuvo cerca de perderse la jornada electoral

Su pronunciamiento, al igual que muchos de los mensajes de carácter político que suele publicar en sus redes sociales, generó un amplio debate entre los internautas, quienes aún siguen compartiendo sus opiniones divididas.

Mientras algunos internautas respaldaron su postura, otros no tardaron en expresar su desacuerdo y cuestionar sus declaraciones, teniendo en cuenta que, de acuerdo con el preconteo, el candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, logró alcanzar más de 10 millones de votos en esta primera vuelta.