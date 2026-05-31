Cristina Hurtado, Marbelle, Sebastián Caicedo y más famosos que han expresado su apoyo a Abelardo de la Espriella

A pocas semanas de las elecciones presidenciales de 2026, las redes sociales se convirtieron en uno de los principales escenarios de debate político en Colombia.

En medio de este panorama, varias celebridades, influenciadores y figuras del entretenimiento decidieron pronunciarse públicamente sobre el rumbo que consideran debe tomar el país, generando conversaciones, reacciones y, en algunos casos, controversias entre los internautas.

Andrés Cepeda estalla tras las constantes confusiones con Iván Cepeda y toma radical decisión en redes sociales

¿Quiénes mostraron su respaldo a Abelardo de la Espriella?

Algunas figuras de la farándula colombiana que se sumaron a este debate electoral no tuvieron filtros al mostrar su apoyo a la campaña de Abelardo de la Espriella, entre ellos el actor Sebastián Caicedo, exesposo de la actriz Carmen Villalobos.

A través de sus redes sociales y en los días previos a la jornada electoral, Caicedo mantuvo una postura abierta frente a sus preferencias políticas, manifestando de manera constante su respaldo al abogado replicando sus discursos y entrevistas.

Publicaciones de Sebastián Caicedo en Instagram Foto: Instagram @sebastiancaicedo

Por otro lado, la cantante Marbelle, quien se ha destacado por ser una de las celebridades más polémicas en redes por defender su postura política, también mostró su apoyo a De la Espriella, sumándose a la lista con el exfutbolista Faustino ‘el Tino’ Asprilla y la modelo Natalia París, que hasta le ha enviado varios elogios.

Para la también DJ, Abelardo es su candidato preferido porque, según contó en entrevista con Eva Rey, fue quien la ayudó con un caso que apareció cuando modeló desnuda para revistas. “Ese man todo lo que dice que va a hacer, lo hace. Es un tigre”, expresó París.

De igual forma, el cantante Miguel Morales y el humorista Piter Albeiro han mostrado su apoyo al abogado a través de sus redes sociales, así como el artista de música urbana Manuel Turizo, que ha señalado en entrevistas su simpatía.

Por su parte, Silvestre Dangond se consolida como una de las celebridades que más ha mostrado su respaldo al abogado. De hecho, durante un concierto, el cantante vallenato expresó una frase que rápidamente se viralizó en las plataformas digitales. “Abelardo, sigues siendo el papá, te necesitamos”, dijo.

Mario Hernández hace llamado en medio de las elecciones: “Vamos para adelante”

A la lista se suma la reconocida presentadora Cristina Hurtado, quien en la tarde del sábado, 30 de mayo, un día antes de las votaciones, sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías junto a De la Espriella, su esposa Ana Lucía Pineda y Josse Narváez, su esposo.

“Firme por la familia, por el cambio verdadero, por mi país!!! Firme por la patria”, dice el mensaje con el que Hurtado acompañó su publicación realizada en su cuenta oficial de Instagram.