Andrés Cepeda estalla tras las constantes confusiones con Iván Cepeda y toma radical decisión en redes sociales

Actualmente, el cantante bogotano Andrés Cepeda, se encuentra de gira en Estados Unidos, donde ha tenido una gran acogida por parte del público. Por eso, recientemente compartió con sus seguidores la emoción que sentía antes de subir al escenario del teatro Steinmetz Hall, en Orlando.

Sin embargo, las reacciones que generó su publicación terminaron tomando un rumbo muy distinto al esperado, ya que en lugar de centrarse en su presentación o en su gira musical, varios usuarios comenzaron a relacionarlo con la política, un tema completamente ajeno a la intención inicial del artista.

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“Voy a votar por ti”, escribió una usuaria junto con varios emojis de apoyo. “Serás el mejor presidente de Colombia de todos los tiempos por siempre jamás”, comentó otra persona, en medio de las constantes confusiones que suelen surgir entre Andrés Cepeda y Iván Cepeda debido a la coincidencia de sus apellidos.

Debido a esto, Andrés Cepeda decidió frenar los comentarios y responder a quienes aseguran confundirlo, dejando claro que no tiene ninguna relación con Iván Cepeda ni con el ámbito político.

“¿Será que no sabes que no tengo absolutamente nada que ver con ese candidato ni con nada de política?”, fue la contundente respuesta del artista a uno de los usuarios que insistía en su vínculo político.

Además, con el propósito de evitar cualquier duda, en una réplica de la misma publicación, el intérprete de ‘Día tras día’ recalcó: “No tengo nada que ver con política, por favor”.

Con estos mensajes, Andrés Cepeda demostró su incomodidad y, en lugar de entrar en conflicto con algunos internautas que siguen relacionándolo con Iván Cepeda, tomó radical decisión en redes sociales.

Según se observa en su cuenta de Instagram, específicamente en la publicación que desató una ola de comentarios y reacciones entre los usuarios, el cantante bogotano optó por bloquear los comentarios para evitar seguir alimentando la polémica, una herramienta que suele ser bastante usada por diferentes celebridades en situaciones que generan demasiada controversia.

Andrés Cepeda bloqueó los comentarios en una de sus recientes publicaciones. Foto: Instagram @andrescepeda

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De esta manera, Andrés Cepeda deja claro que prefiere no desgastarse respondiendo o aclarando una situación con la que nunca ha tenido relación y que difícilmente sería asociada por quienes realmente conocen su trayectoria artística y saben de sus proyectos actuales en el marco de su gira.

De hecho, en sus historias de Instagram se ha mostrado feliz y orgulloso del éxito de ‘Bogotá La Gira’ en Estados Unidos, que lo ha llevado a reconocidas ciudades como Chicago, Boston, Nueva York, Elizabeth, Washington D.C., Atlanta y ahora Orlando.