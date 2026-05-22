Santiago Alarcón es uno de los actores más recordados y queridos de la televisión colombiana, gracias a su participación en importantes producciones como El man es Germán, Garzón vive, Las detectivas y el Víctor, Aquí no hay quien viva, Las Vega’s, entre otras.

Además, en los últimos años, el actor paisa se ha enfocado en fortalecer su presencia en las plataformas digitales, donde en varias ocasiones ha estado en el centro de críticas y debates tras expresar públicamente su postura política y manifestar su apoyo a Gustavo Petro durante las pasadas elecciones presidenciales.

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Ahora, de cara a los próximos comicios que se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, Santiago Alarcón volvió a hablar sin filtros sobre política y reveló por cuál candidato votará a través de un breve mensaje publicado en su cuenta de X.

“Obvio que mi voto es por Iván Cepeda y Aida Quilcue. Finjan sorpresa”, escribió el actor colombiano.

Aunque no dio detalles respecto a las razones detrás de su decisión, Alarcón dejó en evidencia el apoyo que mantiene hacia sectores políticos afines al actual Gobierno y, una vez más, generó todo tipo de reacciones entre los internautas.

En una entrevista concedida a El Espectador, el actor habló sobre su postura política y aseguró que todavía cree en la idea de un cambio para el país, aunque reconoció que hay “un montón de cosas” con las que no está de acuerdo, algo que considera “normal”.

“El gobierno perfecto no existe. No estoy arrepentido. Sigo firme“, manifestó durante esa conversación con el medio citado.

Por ahora, todo indica que a Santiago Alarcón no le preocupa volver a ser blanco de fuertes críticas por expresar públicamente sus opiniones. De hecho, en distintas ocasiones el actor ha asegurado que siente la necesidad de pronunciarse sobre los temas que le generan interés, así como de manifestar abiertamente aquello con lo que está de acuerdo.

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Aun así, su relación con las redes sociales suele cambiar constantemente, pues generalmente gran parte de sus publicaciones están relacionadas con una de sus mayores pasiones: el fútbol y su apoyo incondicional a Atlético Nacional.

No obstante, también llegan temporadas en las que Santiago Alarcón prefiere alejarse un poco y reducir su participación en medio del constante flujo de publicaciones, debates y opiniones que circulan diariamente en estas plataformas digitales, consciente del impacto que pueden generar sus palabras en el entorno digital, especialmente por tratarse de una figura pública.