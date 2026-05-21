Miss Venezuela Global publicó preocupante video: habría sido agredida por su estilista

Lo que debía ser una experiencia llena de glamour en el Festival de cine de Cannes terminó convirtiéndose en una pesadilla para Andrea Del Val, reconocida modelo venezolana, quien actualmente lleva la corona del Miss Venezuela Global.

Paulina Vega explicó por qué eliminó su título de Miss Universo: “Debo soltarlo”

Por medio de sus redes sociales, la mujer decidió contar detalles del difícil momento que vivió en Francia, luego de sufrir una agresión que, según denunció, habría sido cometida por el estilista Giovanni Laguna.

El caso se viralizó después de que circularan imágenes y videos donde se observaban las heridas que quedaron en el rostro de la reina de belleza. La situación generó preocupación entre sus seguidores y abrió un fuerte debate sobre la violencia y los conflictos detrás del mundo del entretenimiento y los concursos de belleza.

Andrea del Val, Miss Venezuela Global. Foto: Instagram @andreadelval

Un día después de que se conocieran las fotografías, Andrea apareció en el programa Siéntese quien pueda, de Univisión, donde habló por primera vez sobre lo sucedido. Allí explicó que los problemas con el estilista no comenzaron recientemente, sino que venían desde hace tiempo.

“Él y yo teníamos muchos problemas desde hace años”, comentó la modelo durante la entrevista, dejando claro que la relación profesional entre ambos estaba completamente fracturada.

Fátima Bosch rompe el silencio en Harvard tras acusaciones de fraude en Miss Universo: “No voy a renunciar”

Según relató, la tensión aumentó debido a desacuerdos relacionados con dinero y con situaciones ocurridas en certámenes de belleza anteriores. Andrea aseguró que, en varias ocasiones, el estilista le habría pedido pagos con la promesa de ayudarla dentro de competencias relacionadas con el modelaje.

“Él quería que yo le pagara para hacerme ganar”, afirmó.

Andrea del Val dio detalles de la situación que habría vivido con su estilista. Foto: 'Siéntese quien pueda' - Telemundo

La venezolana explicó que todo explotó dentro del apartamento donde se estaba hospedando en Cannes. De acuerdo con su versión, Giovanni Laguna habría comenzado a hablar mal de ella frente a otras personas con las que compartía el lugar, situación que terminó desatando una fuerte discusión.

“Le decía a otras personas que yo estaba loca y que era problemática”, expresó.

Andrea contó que decidió enfrentar directamente al estilista y pedirle que abandonara la propiedad. Sin embargo, la conversación rápidamente se salió de control. La modelo afirmó que comenzó a sentirse intimidada cuando él empezó a insultarla y a lanzar amenazas.

“Me dijo que me iba a pegar”, recordó durante la entrevista televisiva.

Al notar que la situación podía empeorar, Del Val decidió sacar su celular para grabar lo que estaba pasando. Esa decisión, según explicó, habría provocado una reacción aún más agresiva.

“Por eso decidí grabarlo, porque me estaba amenazando”, señaló, dejando ver la angustia que le generó la situación en su momento.

La joven aseguró que el hombre se abalanzó sobre ella y comenzó a golpearla, incluso utilizando un teléfono móvil durante el ataque. Las lesiones quedaron visibles en su rostro y fueron compartidas posteriormente en redes sociales, donde miles de personas reaccionaron con mensajes de apoyo.