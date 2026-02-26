Paulina Vega explicó por qué eliminó su título de Miss Universo: “Debo soltarlo”

Paulina Vega volvió a dar de qué hablar en redes, pero esta vez por una reflexión muy personal. La exreina de Miss Universo compartió en su cuenta de Instagram un mensaje sincero con el que dejó a muchos de sus seguidores pensando.

Paulina Vega reapareció con foto y dejó en evidencia tema con su hija: “Me encuentro cuestionando esto”

Paulina, quien hace apenas un mes estrenó su faceta como esposa y mamá, contó que decidió eliminar de su biografía el título de Miss Universo 2014.

De acuerdo con su explicación, aunque vive agradecida por todo lo que vivió durante esa etapa, siente que es un capítulo que ya cumplió su ciclo.

“Quité de mi biografía que fui Miss Universo al día siguiente de entregar la corona no porque no lo agradezco, o porque no considero esa la experiencia más determinante en mi vida personal y profesional. Tengo claro que gracias a ese título me han llegado tremendas oportunidades, y las experiencias que he vivido y sigo viviendo gracias a eso son definitivamente sustanciales, transformadoras, enriquecedoras y aquí me puedo quedar… y por siempre estaré extremadamente agradecida”, escribió la exreina de belleza en un post en su cuenta oficial de Instagram.

Paulina Vega hizo una revelación sobre su vida personal. Foto: Getty Images

Paulina, de una manera muy honesta, dejó claro que aferrarse a ese título también puede estar ligado al ego, y que soltarlo es parte de su crecimiento personal. Para ella, más que borrar el pasado, se trata de avanzar de una manera liviana hacia la mujer que quiere seguir siendo.

“Fue más un tema de manejo de ego. De no atar mi valor plenamente a ese título, y como la buena Paulina que conocen no me enfoco mucho en lo que digan los demás, más que en lo que dice mi corazón”, añadió.

De igual forma, mencionó que su corazón le dijo que no “creyera la fama, la atención, los halagos y demás”. También afirmó que fue una forma que usó “para ‘dejar ir’ o ‘soltar’ algo tan trascendental […] De no agarrarlo tan fuerte hasta que se convierta en una obsesión. Pensé: “Esto es tan importante que debo soltarlo”, añadió.

Como una reflexión más profunda, Paulina mencionó que no quería dejar que este título la definiera como persona.

“Quería dejarme claro que mi valor como persona no depende de una competencia o de reconocimiento y que nuestra esencia y valor como seres humanos va más allá de cualquier título en general; simplemente, no te creas que eres mejor que nadie”, aconsejó.

La exreina de belleza señaló que hace esta reflexión ahora porque quiere dar un mensaje adecuado a todas las personas que la siguen, en especial a las niñas y adolescentes que sueñan con participar en los certámenes de belleza.

“Todo esto lo hablo ahora porque estaba pensando qué mensaje me gustaría dar hoy en Instagram más que todo a las niñas, mujeres que me siguen ya que muchas me escriben con el sueño de ser modelos o reinas”, escribió, dejando claro que su sueño nunca fue ser Miss Universe.

“Esta decisión de quitar el Miss Universo de mi biografía fue un regalo para mí, un acto simbólico, una manera de dejarme saber que no necesito nada externo para acordarme de mi valor, ese valor innato que todos tenemos”, concluyó.