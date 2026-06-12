La disquera colombiana Codiscos confirmó el fallecimiento de la compositora y pedagoga Marlore Anwandter, creadora del emblemático proyecto musical Canticuentos, a los 92 años.

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El deceso de la artista, cuyo legado marcó el aprendizaje de múltiples generaciones en Latinoamérica, ocurrió el pasado 10 de junio de 2026 en Missouri, Estados Unidos, coincidiendo con la fecha de su cumpleaños.

Nacida en Chile en 1932, Anwandter fue adoptada artísticamente por Colombia y el resto de la región, donde consolidó una propuesta que unió la educación con el entretenimiento.

Bogotá. Abril 23 de 2025. Editorial Planeta, Gaira Musica Local y Codiscos realizan el lanzamiento de 'Los nuevos Canticuentos', un libro cancionero para niños y niñas de 5 años en adelante, que contiene las canciones infantiles más conocidas en el país como 'Sammy el heladero', 'Un pirata feroz' y la 'Bruja loca' que a su vez, son interpretadas por artistas colombianos coló Andrea Echeverry y Carlos Vives. El lanzamiento de este libro se hace 50 años después de que estas canciones fueran escritas por su creadora la chilena Marlore Anwandter. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Lina Gasca / Colprensa

El proyecto cobró vida comercial a mediados de la década de 1970. De acuerdo con información suministrada por voceros de la casa discográfica Codiscos, la relación profesional comenzó formalmente el 1 de octubre de 1975 con el lanzamiento del primer volumen de Canticuentos.

A partir de ese momento, sus composiciones se convirtieron en herramientas fundamentales para las aulas de clase y los hogares colombianos.

“Su propuesta logró unir educación, imaginación y entretenimiento, convirtiéndose en una referencia indispensable para familias, docentes y centros educativos”, señalaron representantes de la disquera en un comunicado de prensa distribuido tras conocerse la noticia.

Bogotá. Abril 23 de 2025. El lanzamiento de 'Los nuevos Canticuentos' se hace 50 años después de que estas canciones fueran escritas por su creadora la chilena Marlore Anwandter. (Colprensa - Lina Gasca) Foto: Lina Gasca / Colprensa

Piezas musicales de su autoría como La ronda de las vocales, La bruja loca, El pirata feroz, Sammy el heladero, La iguana y el perezoso, y El ratón japonés pasaron de ser simples canciones infantiles a catalogarse como referentes de la memoria afectiva de millones de personas en el continente.

El impacto de la obra de Marlore Anwandter se mantuvo vigente a lo largo de las décadas, recibiendo importantes distinciones en los últimos años de su vida. Según los registros de la industria, la artista obtuvo un disco de Platino por el volumen de sus ventas y la vigencia de su catálogo.

El impacto de la obra de Marlore Anwandter se mantuvo vigente a lo largo de las décadas, recibiendo importantes distinciones en los últimos años de su vida. Foto: Lina Gasca / Colprensa

Asimismo, su obra fue celebrada recientemente en escenarios internacionales. El músico Gustavo Gordillo, quien lidera el proyecto contemporáneo Los nuevos Canticuentos, manifestó su pesar por el fallecimiento y recordó el homenaje rendido a la autora durante la gala de los Latin Grammy, donde la producción adaptada resultó ganadora en la categoría de Mejor álbum infantil.

En dicha oportunidad, Gordillo se dirigió públicamente a la compositora, quien se encontraba presente en el auditorio:

“Marlore, tú has debido estar hace 50 años en este sitio con esta producción; es un verdadero honor tenerte aquí en este instante”.

. Foto: Canticuentos

Al confirmarse su deceso, el productor añadió: “Gracias por ser la madre de tantos colombianos que crecimos escuchándote. Gracias por hacernos creer y constatar que todo es posible. Gracias por permitirnos continuar con tu legado”.

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La partida de la pedagoga deja un vacío en el sector de la música formativa. Desde la disquera local, el equipo liderado por Angie Carolina Duque Ardila expresó su gratitud por los más de cincuenta años de trabajo conjunto.

Piezas musicales de su autoría como La ronda de las vocales, La bruja loca, El pirata feroz, Sammy el heladero, La iguana y el perezoso, y El ratón japonés pasaron de ser simples canciones infantiles a catalogarse como referentes de la memoria afectiva de millones de personas en el continente. Foto: Lina Gasca / Colprensa

“Este es un legado que siempre llevaremos en el corazón”, enfatizó la ejecutiva.

El comunicado de Codiscos concluyó con un mensaje de condolencias dirigido a los allegados de la autora:

“Más allá de sus reconocimientos, Marlore Anwandter deja una huella profunda en la vida de quienes encontraron en sus canciones una forma de aprender, imaginar y compartir en familia. Expresamos nuestro agradecimiento por haber sido parte de una historia artística y humana que enriqueció la vida de millones de personas”.

Generaciones marcadas por los Canticuentos de Marlore

“No hice los Canticuentos. Colombia me los regaló”

En abril de 2025, Marlore Anwandter le había dicho a SEMANA unas conmovedoras palabras.

Le había narrado a SEMANA cómo llegó a Colombia, porque a su esposo lo trasladaron de su trabajo. “Yo no sabía nada de este país más que una literatura que habíamos leído en el colegio, María y todos estos libros maravillosos clásicos colombianos. El país me cautivó y estoy muy feliz de haber sido su prisionera. Todavía lo soy”.

La mujer que creó canciones como La Serpiente de Tierra Caliente, El Negro Cirilo, y la Iguana y el perezoso, contó cómo la impresionante biodiversidad colombiana la capturó al punto en que ella veía los Canticuentos en todos los rincones. “Esto lo digo siempre porque no fui yo quien creó los canticuentos, sino que fue Colombia la que me los regaló”, dijo en medio de aplausos.

Reviva acá la entrevista completa:

“No hice los Canticuentos. Colombia me los regaló”: conmovedoras palabras de Marlore Anwandter, la creadora de los clásicos de los niños