Una marcada división de opiniones se ha registrado en el departamento de Antioquia tras la publicación de una serie de fotografías de la creadora de contenido Aida Cortés, tomadas en el interior de la capilla Santa Ana, ubicada en el municipio de Guarne.

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Las imágenes, difundidas por la propia influenciadora en sus redes sociales oficiales, muestran a la modelo posando en lencería frente al altar del templo católico, lo que motivó un pronunciamiento de rechazo por parte de las autoridades eclesiásticas locales.

Ante la rápida viralización de las imágenes en las redes sociales, la Diócesis de Sonsón-Rionegro, jurisdicción eclesiástica a la que pertenece el templo de Guarne, emitió un comunicado oficial para fijar su postura sobre lo sucedido.

En el documento, la autoridad religiosa manifestó su “indignación y profundo dolor” por la realización y posterior difusión del material fotográfico.

Polémica por fotos de Aida Cortés en iglesia de Guarne. Foto: @aidacortesmusic

De acuerdo con la institución eclesiástica, los templos católicos corresponden a espacios consagrados de manera exclusiva al culto divino.

Por esta razón, la Diócesis rechazó formalmente el uso de la capilla para la producción de contenidos que, bajo su consideración, vulneran el carácter sagrado del espacio y afectan de manera directa la sensibilidad religiosa de sus feligreses.

Polémica por fotos de Aida Cortés en iglesia de Guarne. Foto: Diócesis de Sonsón Rionegro

En el texto emitido por la Iglesia católica, el acontecimiento fue catalogado como una “profanación moral” del sentido religioso de la estructura y se señaló que representa una ofensa tanto para la comunidad parroquial de Santa Ana como para los creyentes católicos de la región.

Asimismo, el estamento eclesiástico formuló un llamado a las personas implicadas en la sesión de fotos para que reflexionen sobre sus acciones, reconozcan las afectaciones causadas y presenten disculpas públicas a los sectores afectados.

“La Iglesia defiende la dignidad de toda persona humana y reconoce la libertad de expresión; sin embargo, considera que estas libertades encuentran límites éticos cuando afectan las convicciones religiosas y los derechos de otras comunidades”, detalló la Diócesis en su comunicado.

Como consecuencia directa de este hecho y en calidad de medida de reparación espiritual, la autoridad diocesana anunció el cierre temporal de la capilla Santa Ana.

De igual manera, se programó la realización de un acto de desagravio y jornadas de oración comunitaria con el objetivo de reafirmar el respeto hacia los lugares de veneración religiosa.

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La sesión fotográfica de la creadora de contenido, que fue acompañada en sus redes por la frase “Hija de Dios”, abrió un debate entre los usuarios de las redes sobre los límites de la creación de contenido y el respeto a las instituciones.

Por otro lado, diversos usuarios defendieron la libertad de expresión de Cortés, manifestando que las creencias espirituales de un individuo son independientes de su profesión o su forma de vestir y que el ingreso a los templos públicos no debería estar condicionado por criterios de indumentaria.

A pesar de su reconocimiento en el modelaje digital, Cortés anunció en el año 2024 una transición en su enfoque profesional con el objetivo de retirarse paulatinamente de las plataformas de contenido exclusivo para concentrarse en su faceta como cantante, un proyecto que ha calificado públicamente como una de sus metas principales a largo plazo.