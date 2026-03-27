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Investigan en Italia la profanación de la tumba de una reconocida modelo

Las autoridades abrieron investigación tras reportes de posible ingreso no autorizado al cementerio donde reposan los restos de la modelo asesinada.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 12:05 p. m.
La modelo asesinada cuya tumba fue profanada en Italia.
La modelo asesinada cuya tumba fue profanada en Italia. Foto: Foto: X @nypost

Las autoridades en Italia investigan la presunta profanación de la tumba de la modelo Pamela Genini, asesinada por su pareja en octubre pasado, tras reportes de una posible alteración de su sepultura difundidos por la Agencia EFE y medios locales.

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Investigación por presunta profanación de tumba de modelo Pamela Genini

Las autoridades investigan la presunta profanación de la tumba de la modelo Pamela Genini, asesinada por su pareja en Milán en octubre pasado, en un caso que ha generado conmoción.

De acuerdo con la información difundida, el hecho ocurrió en un nicho provisional del cementerio de su pueblo natal, Strozza (norte), donde se encontraba a la espera de ser trasladado al panteón de su familia.

La modelo habría sido víctima de un feminicidio cometido por su pareja sentimental Gianluca Soncin, tan solo unos meses antes.

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El caso volvió a tomar relevancia luego de que se reportaran indicios de una posible manipulación indebida de la sepultura,

Este hecho llevó a las autoridades locales a abrir una investigación para determinar si hubo ingreso no autorizado al cementerio y si los restos fueron alterados.

Según los medios locales, la situación incluye elementos especialmente sensibles dentro de la investigación.

Una parte del cadáver de la mujer había sido sustraída, incluida la cabeza, según adelantó el programa televisivo ‘Dentro la notizia’.

Investigación en curso por seguridad en cementerios italianos

La Policía y la Fiscalía italianas analizan grabaciones de seguridad del cementerio y testimonios para establecer cómo se produjo el presunto ingreso al lugar.

También buscan determinar quiénes estarían detrás del hecho que ha generado alarma en la opinión pública italiana.

EFE, en su reporte, señala que la investigación se encuentra en una fase preliminar y que la información disponible proviene en parte de medios locales, por lo que los detalles continúan sujetos a verificación oficial.

El caso ha reabierto el debate en Italia sobre la seguridad en cementerios y el manejo de los restos de víctimas de crímenes violentos, especialmente cuando se trata de hechos de alto impacto mediático.

La profanación de tumbas en Italia es un delito contemplado en el Código Penal italiano, bajo figuras relacionadas con la violación de sepulturas y el respeto a los restos humanos.

Este tipo de delitos puede implicar sanciones penales importantes, especialmente si hay daño, manipulación o sustracción de restos.