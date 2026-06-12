Irán despierta alarmas tras su respuesta al acuerdo de paz con Estados Unidos

Irán aseguró este viernes que aún no ha tomado ninguna decisión sobre un acuerdo inminente para poner fin a la guerra anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien incluso mencionó una posible firma “este fin de semana”.

El magnate republicano retiró así el jueves su amenaza de lanzar nuevos ataques contra la república islámica, al asegurar que se había encontrado un punto común.

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“Acabamos de llegar a un acuerdo muy bueno para poner fin a la guerra con Irán y, una vez finalizados los documentos, lo que debería hacerse en los próximos días... probablemente tendremos una firma, tal vez en Europa”, afirmó Trump en el Despacho Oval.

Sin embargo, la diplomacia iraní aseguró poco después que Teherán aún no ha decidido si firmará. “Hasta el momento, Irán no ha llegado a una conclusión definitiva sobre el acuerdo”, aseguró el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, a los medios estatales.

Donald Trump. Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

Además, la agencia de prensa iraní Irna afirmó el viernes que la República Islámica mantendría el derecho a enriquecer uranio en cualquier acuerdo final con Estados Unidos tras 60 días de negociaciones.

“Irán negociará sobre el programa nuclear únicamente dentro del marco de los principios fundamentales de la República Islámica, y cuestiones como el derecho de Irán a enriquecer uranio y la conservación del material enriquecido (...) serán enfatizadas con vistas a su inclusión en el acuerdo final”, según Irna.

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De igual manera, la agencia de noticias Tasnim apuntó que el presidente estadounidense ya anunció 38 veces en los últimos dos meses que un acuerdo de paz entre las partes era inminente. “Hasta que Irán se pronuncie sobre la posibilidad de un acuerdo, cualquier noticia de Trump al respecto debe considerarse igual que sus declaraciones anteriores”, añadió la agencia.

Trump incluso había dicho que cree que el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, aprobó ese “acuerdo marco muy sólido” y sugirió que su vicepresidente, JD Vance, lo firmará posiblemente “este fin de semana”.

Donald Trump y Alí Jameneí. Foto: Getty Images

Pero no dio ningún detalle sobre su contenido, salvo que garantizará una reapertura del estrecho de Ormuz, vía clave para el tránsito mundial de hidrocarburos, y evitará que Irán se dote de armas nucleares.

Esta esperanza de resolución del conflicto, y por lo tanto de una reapertura de Ormuz, provocó este viernes una caída en los precios del petróleo. Hacia las 02:30 a.m., el barril de Brent del mar del Norte, referente mundial, cedió un 1,11 % hasta los 89,37 dólares.

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Tranquilizados, los mercados asiáticos también celebraron por la mañana, con el índice Nikkei de Tokio avanzando casi un 4 % y el Kospi de Seúl disparándose más de un 7 %.

Con información de AFP.