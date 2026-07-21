Guerra con Irán ya supera los USD 37.500 millones, según el secretario de Defensa de EE. UU.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, aseguró este martes que la guerra contra Irán ya le ha costado al país 37.500 millones de dólares, una cifra que representa un incremento cercano al 30 % frente a la estimación oficial anterior, que situaba el gasto en 29.000 millones.

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“La estimación que tenemos a día de hoy es de 37.500 millones” de dólares, afirmó Hegseth durante una audiencia ante una comisión del Senado, donde defendió la solicitud del gobierno de Donald Trump de aumentar en 67.000 millones de dólares el presupuesto del Pentágono.

Sin embargo, otras estimaciones elevan considerablemente el costo del conflicto. La plataforma Iran War Cost Tracker calcula que la guerra ha representado un gasto cercano a los 113.000 millones de dólares.

No obstante, esa estimación dejó de actualizarse el 16 de junio, cuando Washington y Teherán firmaron un memorando de entendimiento para reforzar el alto el fuego alcanzado en abril.

La Armada de Estados Unidos mantiene desplegados dos de sus portaaviones más poderosos en la región. Foto: Captura X @CENTCOM

La guerra volvió a intensificarse a comienzos de este mes, después del ataque contra tres buques en el estrecho de Ormuz. Ese incidente llevó a Estados Unidos a dar por terminada la tregua y reanudar las operaciones militares contra Irán.

Desde entonces, Washington mantiene una ofensiva sostenida que ya se acerca a las dos semanas. Entre las operaciones más relevantes figura una campaña de bombardeos sobre territorio iraní que completa diez noches consecutivas y que ha elevado nuevamente la tensión en Oriente Medio.

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Estados Unidos también mantiene un amplio despliegue militar en la región. La Armada estadounidense opera con varias decenas de buques para hacer efectivo el bloqueo sobre los puertos iraníes y ha desplegado dos portaaviones de gran capacidad, preparados para operar aviones de combate de última generación, entre ellos los F-35.

A ese dispositivo se suman decenas de aeronaves distribuidas en distintas bases militares estadounidenses en Oriente Medio.

Los cazas F-35 forman parte del despliegue militar de Estados Unidos en Oriente Medio. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Por ahora, una nueva tregua parece lejana. El presidente Donald Trump aseguró este martes que Estados Unidos “no ha terminado en absoluto” su campaña militar contra la república islámica.

El mandatario también adelantó que el próximo objetivo será el complejo nuclear subterráneo conocido como Montaña Pickaxe, ubicado cerca de Natanz, donde los servicios de inteligencia occidentales sospechan que Irán construye una planta de enriquecimiento de uranio no declarada.

“Vamos a golpear esa zona muy pronto, y con mucha fuerza”, declaró Trump durante una reunión con el presidente de Líbano, Joseph Aoun.

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*Con información de AFP.