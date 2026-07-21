Gustavo Petro criticó al Gobierno de EE. UU. por no disculparse con el activista Beto Coral por su detención: este fue el mensaje

Por medio de su cuenta personal de X, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó un fuerte mensaje a la administración de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el caso puntual del activista Beto Coral.

En el mensaje, el mandatario cuestionó que el Gobierno de EE. UU. no se hubiera disculpado por la detención que hizo en su momento el ICE de Coral, el cual fue deportado a Colombia luego de vivir en ese país por 11 años.

Gustavo Petro reveló a qué se dedicará los últimos 15 días antes de abandonar el poder: “Sábados y domingos también”

Además, el jefe de Estado hizo referencia a una manifestación que se registró en la Unidad Nacional de Protección, ordenando a la Policía Nacional el despeje de las instalaciones.

“El famoso dirigente sindical de la extrema derecha que ha ayudado a construir las mafias de la contratación de seguridad tercerizada privada y contratación de vehículos blindados, varios de los cuales no cuidan personas, sino que transportan cocaína, de la UNP, Unidad Nacional de Protección, aparece en esta foto militante y es el que bloqueó la institución llamada a proteger la vida de las y los amenazados de muerte en Colombia”, expresó Petro.

Además, indicó: “Para eso tumbaron judicialmente la contratación laboral de quienes cuidan la vida de los amenazados de muerte que han aumentado en los últimos días, incluido el preso Coral, que al fin fue liberado sin obtener una sola disculpa del Gobierno de los EE. UU., que creía guardián de los derechos humanos como lo fue en el tribunal de Nuremberg contra los genocidas nazis”.

“Ahora los genocidas tienen más influencia que la cultura latinoamericana en el Gobierno de los EE. UU. Espero, por el bien de la humanidad y de la vida, rectifiquen. Porque lo que ayudaron a elegir en Colombia es narcofascismo y aquí ya se muestran las consecuencias”, anotó el mandatario saliente.

Y concluyó: “Si las mafias dan la seguridad a los amenazados y amenazadas de muerte en Colombia, se repite la macabra historia del DAS. Seguridad mafiosa que siempre genera genocidio. Ordeno al director de la Policía Nacional despejar la UNP sin violencia, pero con contundencia, para que la gente amenazada pueda obtener los servicios del Estado que se merece. Orden: despejar las instalaciones de la UNP y entregarlas al servicio público”.

Presidente Petro condecoró a general salpicada en escándalo de contratos en el Ejército por 60.000 millones

Cabe reseñar que Beto Coral fue deportado a Colombia el pasado 17 de julio, llegando al país en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio.