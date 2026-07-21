Abelardo De La Espriella anunció el traslado de la sede principal de ProColombia para Medellín, la capital del departamento de Antioquia. La decisión se enmarca en su premisa de llevar el Gobierno nacional a las regiones y, además, busca subrayar el éxito que ha tenido esa ciudad en asuntos de emprendimiento e innovación.

El mandatario electo hizo ese anuncio durante su visita a Medellín, en la que se reunió con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de la capital, Federico Gutiérrez. Desde allí manifestó que ese territorio fue determinante para su triunfo en las elecciones presidenciales.

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“He decidido traer la sede principal de ProColombia a Medellín, que es una ciudad donde el desarrollo, el progreso y el emprendimiento”, destacó De La Espriella al cierre de su empalme regional en la ciudad.

El presidente aprovechó su visita al territorio paisa para resaltar las designaciones de antioqueños dentro de su administración como Paola Holguín (ministra de Cultura), Juliana Gutiérrez (ministra del Deporte), Carlos Ríos (secretario general de la Presidencia) y Mauricio Tobón (embajador en México), entre otros.

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De La Espriella manifestó que “la patria milagro empieza a construirse a partir del ejemplo de Medellín, de muchos de los municipios de Antioquia y de este gran departamento que es, en todas las áreas de la administración pública, además, con un manejo impecable de los recursos públicos”.

El Gobierno tendrá cuatro sedes ubicadas en Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín para llevar al Estado a los territorios.