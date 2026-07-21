Abelardo De La Espriella designó al fraile Ricardo Torres Castro como director del Sena

El presidente electo Abelardo De La Espriella designó al fraile dominico Ricardo Torres Castro como director del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena). El equipo del mandatario electo anunció su nombramiento a través de un mensaje en el que subrayó su trayectoria como rector, decano, profesor, investigador e integrante de juntas directiva

El mandatario le encomendó la misión de fortalecer la formación de los aprendices, recuperar la confianza del sector productivo, modernizar la infraestructura física y tecnológica, consolidar la internacionalización y posicionar nuevamente al Sena como el principal aliado de la productividad, la innovación y la movilidad social en Colombia.

Cuestionan entrega de Notaría Sexta de Cartagena a días del fin del gobierno Petro

“En el Gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella, la educación técnica y tecnológica dejará de ser tratada como una alternativa de segunda categoría. El Sena será fortalecido como una institución fundamental para cerrar brechas, impulsar el emprendimiento, responder a las necesidades de las empresas y brindarles mayores oportunidades a los jóvenes y trabajadores colombianos”, manifestó el equipo del jefe de Estado electo.

De La Espriella le encomendó al fraile construir un “plan de rescate” físico y tecnológico de la entidad para que la formación que reciben sus estudiantes les permita entender las necesidades de las empresas y el Estado colombiano.

Gustavo Petro reveló a qué se dedicará los últimos 15 días antes de abandonar el poder: “Sábados y domingos también”

El director designado del Sena es licenciado en Filosofía, máster en Negocios Internacionales, magíster en Administración Pública y candidato a doctor de la Universidad de Medellín.

Además del nombramiento del fraile como director del Sena, el presidente electo ha anunciado otras designaciones. El secretario general de la Presidencia será Carlos Ríos; entre tanto, la Gerencia de las Regiones (antes Consejería para las Regiones) estará a cargo de Valerie Lafaurie. La jefatura de despacho de la Presidencia estará a cargo de Nicolás Gómez Arias, quien lo acompañó durante la campaña.