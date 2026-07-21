Abelardo De La Espriella anunció que como jefe de Estado le cambiará el nombre a lo que hoy se conoce como Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). El nombre que llevará esa oficina será Secretaría General de la Presidencia.

“El secretario general de la Presidencia, ya no se va a llamar Dapre, sino que se va a llamar Secretaría General porque eso está un poco desprestigiado, es un antioqueño: Carlos Ríos”, expresó el mandatario electo durante su visita a ese departamento.

Abelardo De La Espriella designó al fraile Ricardo Torres Castro como director del Sena

El próximo jefe de Estado continua con sus empalmes regionales en los que se está encontrando con los mandatarios locales con el propósito de conocer las necesidades de los municipios y departamentos de manera directa, en conversaciones con los alcaldes y gobernadores.

De La Espriella anunció que también tendrá una sede alterna en Medellín que estará ubicada en el Palacio Rafael Uribe Uribe. Asimismo, destacó los nombramientos que ha hecho dentro de su Gobierno de líderes políticos de esa geografía del país.