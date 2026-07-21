Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le envió mensaje a Abelardo De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, reaccionó esta mañana de martes, 21 de julio, a la elección de Honorio Henríquez, del Centro Democrático, como presidente del Senado de la República.

De La Espriella dijo en un video que respeta la autonomía del Congreso y la independencia de las ramas del poder público y, a su vez, recalcó que quería que Enrique Gómez, dirigente de Salvación Nacional, le impusiera la banda presidencial, resaltando que es su “amigo, compañero de lucha”.

Pasaron pocos minutos del video compartido por De La Espriella y el senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le envió un mensaje al presidente electo.

“Gracias, presidente @ABDELAESPRIELLA. Desde el @CeDemocratico, partido de Gobierno, con 47 juiciosos Congresistas y las garantías que brindará @honohenriquez en la Presidencia del Senado, estamos listos para trabajar juntos por Colombia”, fue el mensaje de Cadavid en X, esta mañana de martes 21 de julio.