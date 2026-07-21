Ministro de Defensa designado de Colombia se reúne con alto funcionario del Pentágono en Estados Unidos

Jorge Mora, ministro de Defensa designado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, confirmó que se reunió con el subsecretario de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas de Estados Unidos, Joseph Humire.

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Así, de acuerdo con lo señalado por Mora, la delegación nacional mantuvo encuentros con las principales dependencias encargadas de coordinar las estrategias de defensa y seguridad de Estados Unidos.

Finalizamos nuestra visita a Washington con la agenda del sector Defensa con el acompañamiento del señor Joseph M. Humire, Subsecretario de Guerra para Asuntos de Seguridad de las Américas.



Durante la jornada se sostuvieron reuniones con las principales oficinas responsables de… pic.twitter.com/smP8v6gEWu — General Jorge Mora (@generaljmora) July 18, 2026

En ese contexto, destacó que “durante la jornada se sostuvieron reuniones con las principales oficinas responsables de seguridad hemisférica, cooperación en seguridad, defensa de la patria, ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico y la Oficina del Secretario de Guerra de los Estados Unidos”.

Por su parte, Humire publicó un emotivo mensaje acompañado con fotografías del encuentro en su cuenta de X.

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“Colombia es históricamente uno de los socios de seguridad y defensa más fuertes de EE. UU.”, comenzó diciendo el subsecretario en la red social mientras elogiaba su encuentro con el líder de la cartera de Defensa del Gobierno entrante.

“Bajo el liderazgo del presidente entrante Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), planeamos llevar esta asociación a nuevos niveles con el Plan Patriota 2.0. Nos sentimos orgullosos y honrados de haber recibido al designado ministro de Defensa de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada”, escribió.

Colombia is historically one of the U.S. strongest security and defense partners. Under the leadership of incoming President Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) we plan to take this partnership to new levels with Plan Patriot 2.0.



We were proud and honored to host… pic.twitter.com/SkzMo5O8cY — Joseph M. Humire (@jmhumire) July 21, 2026

Mora respondió vía X al saludo del alto funcionario del Pentágono.

“Gracias @jmhumire por la invitación y por la cálida bienvenida. Colombia y Estados Unidos comparten una alianza histórica, basada en la confianza, la cooperación y el compromiso con la seguridad y la defensa de nuestros pueblos”, expresó Mora.

“Seguiremos trabajando para fortalecer esta relación estratégica y llevarla a nuevos niveles, con firmeza y visión de futuro”, concluyó.