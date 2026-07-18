José Manuel Restrepo precisó que el BID aportará $ 63 millones de dólares para la estructuración de proyectos y el fortalecimiento estatal

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aclaró cómo opera el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proceso de empalme entre la administración de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella.

“Desde el primer momento en que el presidente del BID, Ilan Goldfajn, sostuvo su conversación con el presidente electo, Abelardo De La Espriella, se trazó una ruta de trabajo conjunta para acompañar al nuevo Gobierno. Esa agenda quedó consolidada esta semana en Washington y marca el inicio de una alianza estratégica para convertir en realidad los grandes objetivos de la patria milagro”, precisó Restrepo.

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El BID publicó un comunicado en el que reafirmó su compromiso de acompañar al nuevo Gobierno mediante una plataforma de cooperación técnica no reembolsable y una cartera activa estimada en 63 millones de dólares, recursos que se destinarían a proyectos para el país.

El vicepresidente electo manifestó que “estos recursos, que no generan deuda para Colombia, pondrán al servicio del país el conocimiento y la experiencia de los expertos del Banco para acompañar, durante los primeros meses de gobierno, el diseño del Plan Nacional de Desarrollo, la estructuración de proyectos estratégicos y el fortalecimiento de la capacidad del Estado, sentando las bases de las reformas y las inversiones que marcarán el rumbo del país durante los próximos años”.

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Las declaraciones de Restrepo se conocieron después de que el BID hiciera público un comunicado sobre las operaciones ya aprobadas y pendientes de desembolso para proyectos destinados a Colombia.