José Manuel Restrepo habla de su viaje a Washington: “Hemos recibido puertas abiertas. Hemos recibido confianza”

El vicepresidente designado, José Manuel Restrepo, explicó las razones del viaje de varios futuros funcionarios de Abelardo De La Espriella a Washington.

El presidente saliente, Gustavo Petro, respondió a José Manuel Restrepo por advertir en EE. UU. que “recibió el país de la miseria”

“¿A qué vinimos a Washington? Vinimos a reconstruir la confianza perdida. Vinimos a recuperar un país deteriorado en el crecimiento, en sus finanzas públicas. Vinimos a corregir los errores en el manejo de la política económica de la patria miseria. Y vinimos a construir confianza y esperanza de ese futuro de nuestra patria milagro", aseguró en un video que publicó en sus redes sociales.

Restrepo habló del éxito de esa gira. “¿Qué hemos recibido? puertas abiertas. Hemos recibido confianza. Hemos recibido mensajes de Estados Unidos y del mundo de que Colombia es una gran oportunidad para crecer, para generar empleo, para atraer inversión, para generar mayores posibilidades en el presupuesto nacional para que haya inversión social en nuestro país.

“Vinimos a demostrar que la patria milagro en Colombia sí se puede construir y superar esa patria miseria”, concluyó.