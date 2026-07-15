El saliente presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X sobre sus hijas María Antonia y Sofía Petro, a propósito del cumpleaños número 18 de la menor de ellas.

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“Me despido de mis hijas. Es hora de hacer la vida propia. Solo así se es libre. Una vida propia, que siempre debe reconocer que los seres humanos siempre somos sociedad y que lo que ha hecho sobrevivir sobre la tierra es con la inteligencia colectiva y ayudándonos”, escribió Petro en su perfil de esa red social.

El mensaje estuvo acompañado de una fotografía que publicó su hija Sofía en las historias de su cuenta de Instagram en la que ella felicita a su hermana, María Antonia, por su cumpleaños. La imagen está acompañada del mensaje: “18 a la más migajera”.