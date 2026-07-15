Fuerte reclamo de la prensa inglesa a Argentina: indignados por la pancarta de Malvinas

Varios jugadores argentinos sostuvieron la pancarta que decía “Las Malvinas son argentinas”. Fue este miércoles, 15 de julio, por las semifinales del Mundial 2026, donde el combinado albiceleste venció 2-1 a Inglaterra en Atlanta.

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Pasan las décadas, pero la polémica por la soberanía sobre las islas del archipiélago del Atlántico Sur siempre está a flor de piel. Las Malvinas son administradas desde Reino Unido, aunque Argentina siempre las ha reclamado como parte de su territorio.

Detalle del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur durante un acto para conmemorar los 40 años del inicio de la Guerra de las Malvinas, el 2 de abril de 2022, en Buenos Aires, Argentina Foto: Getty Images via AFP

Desde la guerra de 1982 por la soberanía de las islas Malvinas, pasando por el histórico partido de Diego Maradona frente a Inglaterra en el Mundial de 1986, hasta el encuentro de este miércoles, un Argentina-Inglaterra trasciende lo deportivo y representa mucho más que un partido de fútbol.

El día que Diego Maradona brilló en uno de los partidos más importantes en la historia de los Mundiales: Argentina vs. Inglaterra (México 1986). Foto: Getty Images

Prueba de ello es la misma declaración que dejó Leandro Paredes, luego de la semifinal: “Las Malvinas serán siempre argentinas”, en diálogo con la periodista Sofía Martínez de Telefe.

-Se vio una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas"

-Y serán siempre argentinas pic.twitter.com/A81L6De0N9 — mattsalic (@mattsalic) July 15, 2026

A la prensa inglesa no le gustó el cartel de Malvinas

The Sun sacó el titular “Argie Arrogance”, o “Arrogancia de Argie”. Además, lo complementaron con: “Indignación por la celebración de los jugadores argentinos con un cartel que dice ‘Las Malvinas son nuestras’, tras eliminar a Inglaterra del Mundial.”

“Los jugadores argentinos celebraron su victoria en la semifinal del Mundial contra Inglaterra mostrando una pancarta repugnante que reivindicaba las Islas Malvinas”, desarrollan en su idea.

Y ahí no paran, pues en el reclamo que hacen, sacan a la luz los nombres de futbolistas de la selección argentina que juegan para equipos ingleses. Tal es el caso de Cristian Romero (Tottenham) y Lisandro Martínez (Manchester United), entre otros.

Además, se basaron en un hecho del pasado para argumentar aún más su reclamo: “La Fifa ya multó a Argentina con 20.000 libras esterlinas en 2014 por exhibir una pancarta con el mismo mensaje antes de un partido amistoso contra Eslovenia”.

The Sun y el enojo por la pancarta "La Malvinas son argentinas", expuesta por jugadores de la albiceleste. Foto: Tomado de www.thesun.co.uk

Entonces, el debate está completamente abierto sobre si le puede caer una sanción a la Asociación de Fútbol Argentino debido a los hechos, relacionados con el reclamo por Malvinas, este miércoles.

Los reclamos, además de un partido bastante peleado por parte de ambos equipos, dejan esta llave semifinal como una de las más picantes en la historia reciente de los mundiales. Un Inglaterra vs. Argentina más al registro de los ya existentes por Copas del Mundo.

Incluso, al final del partido, un furioso Jude Bellingham golpeó la cabeza de la joven estrella argentina, Valentín Barco, y se desató una pequeña pelea entre el futbolista inglés y algunos argentinos.