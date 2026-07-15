Messi no se guardó nada tras eliminar a Inglaterra: lanzó dardo que resuena en el Mundial 2026

Lionel Messi jugará su tercera final de Copa del Mundo con Argentina. Este miércoles, 15 de julio, el astro de la albiceleste, y sus compañeros, vencieron 2-1 a Inglaterra en semifinales y jugarán la llave definitiva ante España en Nueva York.

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La hazaña de Lionel Messi y compañía se mide por lo que ha alcanzado el equipo argentino en los últimos años. Desde 2021 han ganado todos los torneos que han jugado, contando dos copas América (2021 y 2024), una Finalissima (2022) y un Mundial (2022). Ahora, van por el bicampeonato en la cita orbital.

Argentina celebrando su paso a la gran final del Mundial 2026. Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

“Si hubiéramos perdido contra Inglaterra, hubiera salido gente a decir alguna boludez”: Messi

“Nosotros los argentinos somos así. Siempre queremos más, siempre pedimos más. Si hoy hubiésemos perdido contra Inglaterra, hubiera salido gente a decir alguna boludez y no le dimos la chance”, arrancó diciendo Messi en diálogo con Matías Pelliccioni de TyC Sports.

Y añadió: “Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar. Esto también, con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol eramos mejores que ellos pero bueno, se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas en la historia. No deja de ser especial por todo lo que significa, y había que ganarlo”.

🗣️ "SI HUBIÉSEMOS PERDIDO CONTRA INGLATERRA, HUBIERA SALIDO GENTE A DECIR ALGUNA BOLUDEZ. NO LE DIMOS LA CHANCE"



✍️ Firma: Lionel Messi.



🎙️ @matipelliccioni pic.twitter.com/OWYqusdurC — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Más de lo dicho por Messi

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas”, afirmó el miércoles Lionel Messi tras la victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

“Vivimos sensaciones especiales, creo que el grupo lo sintió y sabíamos que no era una victoria más que era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería, nosotros también”, señaló Messi respecto a la histórica rivalidad con Inglaterra.

“Sin mezclar nada, no deja de ser un partido especial”, destacó.

“Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego”, señaló el capitán, y añadió: “Los metimos en un arco y la verdad que es una felicidad enorme”.

Messi destacó además que su selección volverá a disputar una final del mundo: “Volvemos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, dijo y pidió a los hinchas “que lo disfruten y lo vivan como lo están haciendo”.

Sobre el equipo, el 10 destacó que “este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus”.

“Este grupo creo que ya no le debe nada a nadie, demostró que da el máximo siempre, le dio muchísima alegría al pueblo argentino durante todos estos años”, señaló Messi.

*Con información de AFP