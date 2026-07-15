Remontada épica. Argentina clasificó a la final del Mundial 2026: Inglaterra fracasó

Argentina dio una nueva muestra de carácter en el Mundial 2026. Anotaciones de Enzo Fernández y Lautaro Martínez ante Inglaterra le otorgaron a los vigentes campeones del mundo la clasificación a su segunda final consecutiva.

Irrespeto a los himnos de Inglaterra y Argentina: así fue el momento de tensión en el Mundial 2026

Titular de Argentina vs. Inglaterra, sin amigo de Leo Messi: decisión sorprende en el Mundial 2026

Su rival para intentar lograr el bicampeonato será España, contra la que Argentina se citará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos).

Inglaterra dejó crecer a Argentina

Hasta el minuto 80, el seleccionado de Inglaterra estaba logrando su cometido. Una anotación de Anthony Gordon al inicio de la segunda mitad había desequilibrado la llave a su favor por 1-0.

Sin embargo, con el pasar de los minutos, el elenco sudamericano fue creciendo en su fútbol hasta que dio golpes certeros. De no haber sido por el portero Jordan Pickford, antes de los 85′ habría caído un gol de la Albiceleste.

En los pies de Alexis Mac Allister y la cabeza de Nico González estuvieron chances claras, pero no fueron adentro del arco. Solo hasta los instantes más próximos a los 90 minutos apareció el tan buscado gol de los sudamericanos que les dio vida para la remontada.

¡¡ENZO FERNÁNDEZ SALVADOR!! ¡¡GRAN REMATE DE MEDIA DISTANCIA Y GOLAZO PARA EL 1-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!



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Enzo Fernández, al borde del área, se hizo cargo de un remate que ejecutó a la perfección. Un tiro de unos 35 metros aproximadamente con la ubicación y fuerza precisa para hacer caer el pórtico contrario.

A partir de ahí, se hizo aún más fuerte y respiró Argentina, mientras Inglaterra sufría y era asfixiada futbolísticamente a más no poder.

El gol de Fernández anticipaba que el agregado iba a ser sufrido por los ingleses. Y justo así fue: Leo Messi y compañía no querían otro alargue más, por eso siguieron intentando hasta lograr oro en la anotación final de Lautaro Martínez.

¡¡¡LAUTORO!!! ¡¡¡GOLAZO AGÓNICO DE CABEZA DE LAUTARO MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA VS. INGLATERRA!!!



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El 10 condujo la acción por uno de los costados, tiró el centro para que apareciera el Toro con un martillazo de cabeza y así colocó el 1-2 que al final fue definitivo.

La euforia fue absoluta en el estadio de Atlanta, que estaba colmado de cientos de argentinos. Luego de eso, el paso de los minutos era lo único que separaba al actual campeón de su clasificación a una nueva final de un Mundial; estos fueron consumiéndose y, con el pitazo final, la alegría de los sudamericanos fue total.

España vs. Argentina, la gran final

Lamine Yamal contra Lionel Messi. La nueva joya del Barcelona se medirá ante su antecesor, el argentino que escribió historia con el elenco blaugrana en su estadía por más de 10 años.

Será un partido especial por donde se le mire, puesto que este ya debió jugarse en la Finalissima, que enfrentaba al campeón de Europa vs. el campeón de América, pero no se dio por el conflicto que se produjo meses atrás en el Medio Oriente.

Final de la Copa del Mundo 2026

Fecha: domingo, 19 de julio.

Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia).

Canales: Caracol TV, RCN y DirecTV.

Estadio: Nueva York Nueva Jersey (Estados Unidos).