Arribo de Juan Guillermo Cuadrado a Colombia: reunión desató rumor de nuevo club y no es Junior

El nombre de Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo relacionado con el Fútbol Profesional Colombiano de cara al segundo semestre de 2026.

Después de que el experimentado jugador confirmara que acabó su vínculo con el Pisa de Italia, los rumores se empezaron a reproducirse. Junior de Barranquilla, América de Cali e Independiente Medellín aparacieron como destinos posibles.

Además de eso, en las últimas horas, Cuadrado apareció en Colombia. Subió una historia a través de su cuenta de Instagram, donde se le vio compartiendo con Yerry Mina, Juan Manuel Rengifo, el chileno Matías Fernández y un agente de nombre, Andrei Martínez.

Según lo informado por la página, Pasión Tiburona, dicho encuentro se dio con fines comerciales, más no con la directiva de Junior como se llegó a mencionar. Otros medios del Atlántico dieron como un hecho el arribo de Juan Guillermo, pero hasta el momento nada es confirmado.

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Junior no sería su destino

Este no es el único reporte que ha salido alrededor de Cuadrado. El periodista Alexis Rodríguez, de Win Sports, ha dicho que el volante está más “cerca de MLS o DIM”.

Sobre la visita que ha hecho el deportista a tierras barranquilleras, explicó lo mismo de la otra versión: “por cuestiones comerciales, entregando invitaciones de negocio por la inauguración de la 1° etapa de Guatape Plaza, la cual se llevará a cabo la próxima semana".

Juan Guillermo Cuadrado y su regreso al FPC toma fuerza Foto: Getty Images (Diseño Semana)

Así las cosas, sigue quedando en el limbo el futuro deportivo del de 38 años. Este tenía como meta ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia y por eso se vinculó con Pisa durante una temporada. Tras no lograr ese objetivo, es que su vuelta al FPC toma una mayor fuerza.

Así se despidió de Italia

Tras no lograr su objetivo apalacando por su estadía en el Pisa de Italia, Juan Guillermo ha decidido que no permanecerá más tiempo allí.Con un corto, pero sentido mensaje, oficializó la terminación de su vínculo con el modesto equipo del Calcio.

“Simplemente gracias Pisa Sporting Club, gracias también a mis compañeros y colaboradores. Fue un placer formar parte de un gran grupo. Les deseo muchas cosas hermosas en el futuro para los hermosos fans y la hermosa ciudad”, divulgó junto a varias fotos.

Juan Guillermo Cuadrado terminó contrato en Italia. Foto: NurPhoto via AFP

En su estadía en el modesto equipo italiano logró jugar un total de 19 partidos con este cuadro. Marcó una sola anotación de penal vs. AC Milan y recibió tres tarjetas amarillas. En términos generales el rendimiento con el que fue calificado fue 6.6.

También disputó dos partidos en Copa Italia. En ese par de encuentros no sumó un partido completo y además, fue expulsado en uno de dichos duelos mencionados.

Otros movimientos de colombianos

Dávinson Sánchez y Juan Fernando Quintero dieron de qué hablar en las últimas horas sobre su futuro deportivo. Mientras al central se le relacionó con Como o Inter de Milán, del volante que saldría de River Plate le marcaron como posible destino Cagliari, donde compartiría plantel con Yerry Mina.

Ofertas desde dichos clubes llegarían en los próximos días y se estudiaría cambio de escuadra para estos.