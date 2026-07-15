Así recibieron a Franco Armani en Medellín: primeras imágenes de su regreso a Atlético Nacional

Franco Armani está a escasos detalles de firmar contrato como nuevo arquero de Atlético Nacional. El argentino, campeón del mundo en Catar 2022, se despidió de River Plate y regresará como agente libre a la Liga BetPlay.

Atlético Nacional firma otra baja tras Bauzá, Asprilla y Ospina: seguirá su carrera en Argentina

Independiente Santa Fe firmó su primer fichaje y Pablo Repetto lo anunció: “Está acordado”

Este miércoles fue captado en su llegada al aeropuerto y lo recibieron con abrazos en la puerta de desembarque. Custodiado por la Policía Nacional, Armani salió rumbo a la sede del club donde se realizará los exámenes médicos y estampará la firma en el contrato.

Franco Armani es uno de los máximos ídolos históricos de Atlético Nacional. Su seguridad bajo el arco contribuyó para conquistar la Copa Libertadores 2016 y ser dominador durante varios semestres en el fútbol profesional colombiano.

Después de ganarlo todo con el cuadro verdolaga, partió a cumplir su sueño con River Plate y, de paso, terminó incluido en el proyecto de Lionel Scaloni con la selección de Argentina.

Con el conjunto millonario también conquistó la Copa Libertadores en 2018, ganando aquel partido épico en Madrid ante Boca Juniors. En el último semestre fue suplente por culpa de las lesiones y eso abrió el camino para su regreso a Medellín.

Emotiva despedida en Argentina

Antes de poner rumbo hacia Medellín, a Franco Armani le hicieron un emotivo homenaje como leyenda de River Plate y terminó envuelto en lágrimas por los recuerdos que deja en el Estadio Monumental. “Jamás me imaginé que el destino me regalaría una historia tan hermosa durante estos ocho años y medio”, expresó.

Dávinson Sánchez habló del penal errado en el Mundial 2026 y lanzó mensaje a sus críticos

Armani aseguró que regresa a Atlético Nacional con la esperanza de “seguir compitiendo y terminar mi carrera jugando”.

“River es todo para mí porque me lo brindó todo desde el primer día. Jamás olvidaré mi debut de local contra Olimpo; la gente me apoyó desde el instante en que pisé el césped. Estaré agradecido de por vida, porque el hincha también estuvo en los momentos difíciles. Nunca imaginé lograr cosas tan importantes. Me voy tranquilo porque dejé todo en la cancha”, agregó el arquero.

Franco Armani rompió en llanto durante su despedida de River Plate. Foto: NurPhoto via AFP

Armani reconoció que “fue una decisión muy difícil” terminar su contrato en Argentina y aceptar volver a Medellín, más allá de que su esposa es colombiana.

“No estaba en mis planes, pero se comunicó Atlético Nacional, otro club donde hice historia y pasé mucho tiempo. Pero prioricé seguir compitiendo al máximo nivel para terminar mi último año de carrera de la mejor manera posible“, sentenció.

Franco Armani tomará el lugar que hasta hace unas semanas le pertenecía a David Ospina, quien se despidió en las semifinales del torneo pasado y está escuchando ofertas tras la eliminación temprana de la Selección Colombia en el Mundial 2026.