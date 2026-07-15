Infortunadamente, uno de los jugadores de mayor rendimiento de la Selección Colombia en el Mundial 2026 tuvo que fallar en la tanda de penales decisiva vs. Suiza.

Dávinson Sánchez se tenía la confianza para anotar, pero la fuerza que le imprimió al balón fue de más y el esférico terminó estampillado en el poste superior del arco rival.

Dicho fallo, junto al de Cucho Hernández, privaron al país de acceder a la instancia de cuartos de final contra Argentina. El sueño culminó para la Tricolor en octavos y la tristeza consumió a buena parte de la nación.

No había visto esto de Davinson Sánchez.



Falló su penal con la Selección Colombia, pero es uno de los mejores defensas centrales en lo que del Mundial.



Qué duro todo. pic.twitter.com/zOFJ78gtfD — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) July 8, 2026

Días después de dicho doloroso resultado, en Cali se le hizo un reconocimiento a los jugadores del Valle del Cauca por su participación en la cita mundialista. Estuvieron presentes justamente Dávinson Sánchez, así como también Gustavo Puerta, Juan Camilo Portilla y Johan Mojica.

Allí un medio tuvo la oportunidad de consultar a Sánchez por el penal errado vs. Suiza. El referente del equipo colombiano puso la cara por su fallo y contestó con altura: “Nuestra profesión tiene esos momentos”.

A quienes lanzaron señalamientos sobre la manera de cobrar, este defendió el trabajo previo que se hizo: “Me tocó errar a mí, aún con la seguridad y preparación que se hizo para esas instancias me tocó... me hago responsable de lo que pasó“.

Al cierre de su respuesta sobre la acción en particular, exaltó la Copa Mundo que hizo, su solidez y nivel que lo puso entre los mejores calificados de Colombia.

“Pero también soy responsable de lo que hice, soy responsable de sentirme cómodo haciendo lo que me gusta hacer, que es defender”, lanzó para los críticos que no valoran lo bueno.

Un Mundial correcto de ‘Dao’

Dávinson Sánchez fue uno de los puntos más altos de la Selección Colombia en el Mundial de 2026 y confirmó por qué es el líder de la defensa del equipo de Néstor Lorenzo.

El zaguero del Galatasaray disputó todos los partidos del combinado nacional, destacándose por su seguridad en el juego aéreo, la firmeza en los duelos individuales y su capacidad para ordenar la última línea, que apenas recibió un gol durante toda la campaña mundialista.

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Entre sus actuaciones más sobresalientes estuvo el compromiso frente a Portugal, en el cierre de la fase de grupos donde le fue anulado un gol por el VAR tras verse un muy ajustado fuera de lugar.

También vs. Ghana, en los dieciseisavos de final anuló a los atacantes africanos y fue clave para mantener el arco en cero en el triunfo 1-0 que clasificó a Colombia.

Frente a Suiza en los octavos de final también brilló, protagonizando un duelo defensivo de alto nivel junto a Jhon Lucumí durante los 120 minutos de juego.

Gigante de Italia se interesa

De acuerdo a lo dicho por medios en Europa, existe una posibilidad de un cambio de club para Sánchez. Según los reportes Galatasaray ya fijó un valor de salida de 35 millones de euros para los interesados, entre los que están Como de Italia y también Inter de Milán.