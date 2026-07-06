Sacudón en Selección Colombia: reportan interés del Inter de Milán por fichar a una figura de Lorenzo

La prensa europea reporta el interés del Inter de Milán por fichar a Dávinson Sánchez, una de las grandes figuras de la Selección Colombia en lo que va de este Mundial 2026. El defensor, de 30 años, viene haciendo una labor destacada en su área, que ha ayudado parea que el plantel Tricolor solo haya recibido un gol en cuatro partidos.

Dávinson Sánchez (izq.) peleando un balón con Cristiano Ronaldo. Foto: AP Photo/Marta Lavandier

Club insiste en fichar a Dávinson Sánchez por su estelar Mundial con Colombia: Galatasaray, atento

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No es novedad, pues desde antes del arranque de la Copa del Mundo 2026 se empezó a filtrar el interés de varios equipos en Dávinson Sánchez, incluyendo al Como, también de Italia. Parece que las próximas semanas serán claves en cuanto al tema.

“Davinson Sánchez está ganando terreno en el Inter”

Quien entregó detalles al respecto fue el medio Tutto Mercato Web: "El duelo entre Como e Inter no se limita a Trevoh Chalobah. El defensa inglés, cuyos agentes llegaron a Italia hace unas horas, está en la mira de ambos clubes, al igual que Dávinson Sánchez".

“El colombiano, un nombre muy codiciado en el mercado italiano, también ha llamado la atención de la Juventus. Por el momento, solo se trata de una investigación, pero el mercado de fichajes de verano acaba de empezar y los defensas son un activo importante para varios grandes clubes”, añaden.

Además, son enfáticos en decir que el director técnico del Inter, Cristian Chivu, vería con buenos ojos la llegada de Dávinson Sánchez a la escuadra nerazzurri.

Galatasaray, equipo de Dávinson Sánchez, atento

Los que más están atentos a los rumores son los propios directivos del Galatasaray. El colombiano tiene contrato con el equipo turco hasta junio de 2029, y Transfermarkt le coloca un valor en el mercado de 16 millones de euros.

Dávinson Sánchez con Galatasaray ante Juventus en Champions. Foto: Getty Images

Fue en Galatasaray que Dávinson Sánchez recuperó su alto nivel en el fútbol europeo. Allí llegó después de su paso por el Tottenham de la Premier League, y el gran momento lo lleva a ser uno de los mejores defensas centrales en lo que va del Mundial 2026.