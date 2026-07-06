Para Cristiano Ronaldo, la Eurocopa vale lo mismo que una Copa del Mundo: palabras resuenan en su despedida

La Selección España negó la última oportunidad que tenía Cristiano Ronaldo de ganar una Copa del Mundo, al vencerle por 1-0, eliminar a Portugal y así avanzar a cuartos de final del Mundial 2026.

Gesto de Lamine Yamal con Cristiano Ronaldo conmovió al mundo: cámara lo captó en Dallas

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En un reñido duelo disputado en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, el solitario gol del triunfo llegó en el descuento (90+1′) con el disparo de un recién ingresado Mikel Merino. Así comenzó la despedida de Cristiano Ronaldo en mundiales.

Como los precedentes más recientes, fue un partido de octavos de final parejo, de ida y vuelta, con sabor a final adelantada, que tuvo en el campo el talento juvenil de Lamine Yamal y la experiencia goleadora del veterano astro portugués, que terminó en lágrimas tras el 1-0.

Al Comandante se le humedecieron los ojos al final del encuentro y lo dio todo, como prometió en la víspera. Tuvo una ocasión clara tras pase de Bruno Fernandes y trató de pescar un rebote de chilena.

Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 tras caer eliminado ante España. Foto: DSports

Descongestionó la marca bajando a buscar pelotas y dejó que sus compañeros armaran el juego, siempre dispuesto en la recuperación e intentando el juego colectivo con su colega del Manchester United, João Felix y Pedro Neto. Al final, el dolor de CR7 quedó refljado con sus lágrimas y unas palabras que ya le dan la vuelta al mundo.

¿La Copa del Mundo igual que la Eurocopa?

Cristiano, en palabras a la televisión internacional, dijo que se va satisfecho de su carrera internacional con Portugal ya que, más allá de no llegar al final de esta Copa del Mundo, se retira con la Eurocopa 2016 que pudo conquistar con sus colegas portugueses tras una final con Francia.

"ANTES DE CRISTIANO RONALDO, PORTUGAL NO HABÍA GANADO NINGÚN TÍTULO. CON CRISTIANO RONALDO GANÓ 3. EL TÍTULO DE 2016 VALE COMO UN MUNDIAL PARA MI"



Cristiano Ronaldo realizó un balance sobre su trayectoria en la selección europea.#MundialEnDSPORTS | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Gr3NKqnapU — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

“Gané tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Portugal no había ganado ninguno. El mayor título que gané fue en 2016 (Euro), y para mí tiene la misma dimensión que un Mundial”, asegura Cristiano Ronaldo tras la eliminación en Norteamérica.

CR7 resalta que antes de él, la selección nacional no había podido ganar, pero con su presencia las cosas cambiaron y Portugal pudo dar un salto de calidad. Los otros dos títulos para el astro portugués son la Nations League en 2019 y en el 2025.

Ahora, Cristiano Ronaldo se enfoca en su carrera con Al Nassr de Arabia Saudita e intentará llegar a la cifra de los 1.000 goles en su brillante carrera deportiva a nivel de clubes. Por su parte, España se medirá con Bélgica en cuartos.