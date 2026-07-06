La reacción del técnico de España tras eliminar a Cristiano Ronaldo del Mundial 2026: “Ojalá hubiera ganado”

El técnico de la selección de España, Luis de la Fuente, destacó el aporte de los jugadores que ingresaron desde el banco en la victoria 1-0 sobre Portugal, en los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro tuvo un significado especial al marcar la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo y fue considerado por el técnico español como una “final anticipada”.

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“Es la suerte que tenemos, que tenemos 26 jugadores de un nivel altísimo”, declaró al término del partido el DT de la Roja, que ahora espera rival en cuartos de final, donde llegará como favorita a la victoria.

El gol de la victoria para España llegó en el minuto 90+1 por intermedio de Mikel Merino, mediocampista del Arsenal, tras una asistencia de Ferran Torres. Ambos habían ingresado desde el banco pocos minutos antes.

“Ha sido un partidazo, dos superequipos, una final anticipada, y como no puede ser de otra manera sufriendo hasta el final”, valoró De la Fuente, quien reconoció que realizó las sustituciones con la posibilidad de una prórroga en mente.

¿A quién prefiere en los cuartos de final?

De esta manera, España se enfrentará en los cuartos de final, el próximo viernes, al ganador del partido entre Estados Unidos y Bélgica. Sin embargo, el seleccionador español evitó pronunciarse sobre cuál de los dos rivales preferiría enfrentar.

“A estas alturas de la competición nos da igual. Estamos con mucha confianza, con mucha seguridad y vamos a darlo todo hasta el final”, afirmó tras el partido que marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de los mundiales.

El técnico de España, Luis De La Fuente habló sobre la Selección Colombia. Foto: Selección de España

De la Fuente se mostró modesto como acostumbra, pero dejó una frase que encierra orgullo y ambición para los tres partidos que restan antes de añadir una segunda estrella a la camiseta: “Tenemos muchos ingredientes, muchas condiciones para que los rivales piensen que somos el rival a batir”.

De La Fuente sobre Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo jugó su último Mundial, en este 2026, y el luso no levantó en su carrera profesional el trofeo de la cita orbital, que sería su gran deuda en su exquisito palmarés. En total, el astro disputó seis Copas del Mundo, entre Alemania 2006 y esta edición en Norteamérica.

LA IMPORTANCIA DE LOS SUPLENTES EN ESPAÑA



Luis De la Fuente, su DT, tras eliminar a Portugal. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/C2E6dMLqcB — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

“Tengo mucho respeto por Cristiano Ronaldo. Ojalá hubiera ganado la Copa del Mundo antes de retirarse, pero ese es el lado duro del fútbol. Le deseo una feliz jubilación del fútbol internacional. Mi hijo también es un gran fanático y quería que Ronaldo avanzara”, dijo el técnico de España tras el triunfo 1-0 de su selección.