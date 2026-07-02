Cristiano Ronaldo vs. Lamine Yamal: fecha, hora y canal de TV para el partidazo de octavos del Mundial 2026

El Mundial 2026 no se detiene y se acercan los octavos de final, donde habrá un enfrentamiento de antología. La fase de eliminación directa pondrá cara a cara a dos generaciones que conmueven al planeta fútbol: el eterno Cristiano Ronaldo frente a la joya del balompié mundial Lamine Yamal. O mejor, un ídolo del Real Madrid con la cantera estrella del FC Barcelona.

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Es un duelo definitivo entre Portugal y España, donde solo uno podrá meterse entre los ocho mejores del mundo. El pronóstico es reservado y se prevé un duelo de alta exigencia táctica y técnica. Probará a estas dos estrellas y mirar qué tienen para ir a los cuartos de final.

Ambas potencias europeas debieron sufrir al máximo para sellar su clasificación. La Portugal de CR7 dejó en el camino a una combativa Croacia de Luka Modric, en un partido durísimo que se definió por detalles, en los minutos finales y decisiones muy apretadas desde el VAR, desde Toronto, Canadá.

Cristiano Ronaldo contra Croacia. Foto: Sammy Kogan/The Canadian Press v

Por su parte, la Selección España hizo gala de su favoritismo y superó con autoridad y casi a media máquina a Austria en el SoFi Stadium de Los Ángeles, California. La Roja estuvo impulsada por la rebeldía y el desequilibrio de Lamine Yamal por la banda, quien se presentó a esta Copa del Mundo al límite y recién recuperado de una lesión.

Lamine Yamal anotó para España vs. Arabia Saudita en el Mundial 2026. Foto: AP Photo/Erik S.Lesser

¿Pesará la experiencia y el instinto goleador del bicho o la frescura y magia del joven extremo del Barcelona? La mesa está servida para noventa minutos de pura tensión en territorio norteamericano, que tendrá las miradas de todos los rincones del planeta.

Portugal vs. España: fecha, hora y canal de TV en Colombia

Fecha: Lunes, 6 de julio de 2026

Lunes, 6 de julio de 2026 Hora en Colombia: 2:00 p.m.

2:00 p.m. Estadio: AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos

AT&T Stadium de Dallas, Texas, Estados Unidos Canales de TV en Colombia: DirecTV Sports (DGO).

Portugal vs. España: hora en Latinoamérica

Prepare su agenda desde ya y tenga listo el canal DSports o la aplicación DGO, ya que los servicios de DirecTV transmiten este partido en exclusiva para todo Latinoamérica.