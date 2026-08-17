El futbolista Edwin Cardona participó en el más reciente episodio de Juanpis González Show, donde abordó diversos pasajes de su carrera deportiva. Durante la conversación, el volante relató aspectos de sus orígenes humildes, la relación con sus compañeros de vestuario y la labor social que adelanta con la comunidad.

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Uno de los momentos más significativos de la entrevista se centró en su ausencia en la convocatoria para la Copa Mundial de la Fifa Rusia 2018. El volante antioqueño, que hoy viste la camiseta de Atlético Nacional, fue una pieza clave en las eliminatorias de la Conmebol para conseguir el cupo al Mundial.

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La inesperada noticia sobre su descarte de la Tricolor

El jugador venía con un buen nivel en el fútbol argentino con la camiseta de Boca Juniors y su presencia en la cita orbital se daba por hecha entre los aficionados. Sin embargo, el estratega José Néstor Pékerman decidió dejar al mediocampista fuera de la lista definitiva de 23 convocados.

Edwin Cardona compartía camerino con Carlos Tévez en Boca Juniors. Foto: Getty Images

El deportista contó que la noticia le llegó mientras viajaba por carretera junto a su familia, días después de haber recibido indicaciones previas de la delegación. Cardona detalló que le habían otorgado vacaciones para compartir con sus allegados antes de iniciar la concentración previa a la competencia internacional.

Una llamada telefónica en medio del camino

Sobre el instante preciso de la notificación, el ’10′ del equipo verdolaga relató que iba conduciendo hacia su casa cuando entró una llamada de un número desconocido. El volante explicó que no contestó en las primeras oportunidades por tratarse de un número desconocido.

Edwin Cardona formó parte de la Selección Colombia en la Copa América en 2021. Foto: Getty Images

El futbolista antioqueño manifestó sobre la comunicación recibida que era una señora encargada en ese tiempo de la selección para llamar a la gente que no iba a ir. El jugador añadió que le resultó extraño el procedimiento, pues ni siquiera se trataba del número directo del entrenador.

El impacto de la noticia durante el viaje

Al atender el cuarto intento de llamada, la encargada de las comunicaciones del combinado nacional le transmitió la decisión oficial de los técnicos. El futbolista relató que, al escuchar que no iba a ser convocado, soltó de inmediato el volante del vehículo en medio del impacto emocional.

La situación requirió la intervención inmediata de su pareja en el asiento de acompañante para evitar un percance vial. Cardona concluyó que su esposa tuvo que tomar el control del carro en ese instante mientras le preguntaba qué había sucedido tras la sorpresiva notificación.