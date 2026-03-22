Revelan movida en Atlético Nacional: la holgada lista de refuerzos que tendría para el segundo semestre

Todo apunta a que Atlético Nacional se empieza a mover de cara al segundo semestre. Revelaron la lista de refuerzos que el cuadro verde de Antioquia estaría buscando para el cierre del 2026, donde competirá solamente en los torneos del Fútbol Profesional Colombiano.

No solo se habla de refuerzos, sino también de salidas importantes. De hecho, las llegadas que tenga el verde de Antioquia tendrían que ver con las salidas que se confirmen apenas acabe este primer semestre de 2026.

Nómina de Atlético Nacional para esta Liga BetPlay 2026-l. Foto: Colprensa: David Jaramillo

Lista de posibles refuerzos en Atlético Nacional

Según contó el periodista Javier Hernández Bonnet en el espacio La Jugada Maestra de Ditu, una holgada lista de seis posiciones son las que Atlético Nacional estaría buscando como refuerzos para la Liga BetPlay 2026-ll:

Arquero

Lateral izquierdo

Lateral derecho

Un volante

Extremo por izquierda

Extremo por derecha

En cuanto a salidas, Bonnet afirmó que también habrá movimiento. De hecho, algunos referentes del verde de Antioquia, como David Ospina y Edwin Cardona, no tendrían su lugar asegurado para el cierre de la temporada anual.

David Ospina

Andrés Felipe Román

Edwin Cardona

Marlos Moreno

Juan Manuel Zapata

Simón García

El periodista referenciado explicó: “Me dicen que hay algunos que ya están por terminar contrato, entonces se facilita la disponibilidad para otros clubes del fútbol colombiano. Y me dicen que están buscando arquero, lateral izquierdo, hasta lateral derecho, aunque Milton Casco tiene contrato hasta diciembre. Un volante, extremo por izquierda y extremo por derecha. Eso es lo que está buscando Atlético Nacional”.

Atlético Nacional, sin torneos internacionales pero con competencias locales

Aún hay sorpresa por la eliminación de Atlético Nacional en la fase previa de la Copa Sudamericana 2026. Cayó en Medellín ante Millonarios, y los embajadores fueron quienes entraron a la fase de grupos de la competencia.

Así las cosas, Nacional se queda sin competencias Conmebol para este 2026. Ahora solo le queda pelear por las competencias locales, que no es algo menor. El verde, obligado a pelear, brilla en Liga BetPlay y después espera luchar por volver a ganar la copa.

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Son días bastante movidos en el rey de copas y se espera que con el pasar de las semanas haya más información al respecto. Por ahora, el elenco de la capital antioqueña se concentra en finiquitar lo más pronto posible su entrada a los ocho semifinalistas y levantar el trofeo de campeón, mismo que consiguió por última vez en el clausura 2024 derrotando en la final a Deportes Tolima.