No se vio en TV: así fue el picante cruce de Alfredo Morelos con tres jugadores de Millonarios en El Campín

Noche bastante complicada para Alfredo Morelos en El Campín de Bogotá. Por la fecha 12 de la Liga Betplay, Atlético Nacional enfrentó a Millonarios en una nueva edición del superclásico del fútbol colombiano. A solo días de lo que fue aquel cruce por la Copa Sudamericana, azules y verdes volvieron a medir fuerzas y el embajador se volvió a imponer.

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Un recital con tres goles con Rodrigo Contreras como gran figura, siguió Mateo García y Leonardo Castro redondeó el 3-0 final, en un juego que además tuvo a Jorman Campuzano y William Tesillo expulsados, para que Atlético Nacional finalizara con nueve futbolistas bajo el ambiente hostil en El Campín.

Por supuesto, las miradas estaban puestas en Alfredo Morelos, titular en la noche bogotana y que tuvo en sus pies la apertura del marcador, pero el penalti lo ejecutó mal, metió el empeine muy abajo y la pelota se fue por encima del arco. Así comenzaba una nueva debacle verde ante su eterno rival en la historia.

Alfredo Morelos celebrando un gol con Atlético Nacional en el Atanasio. Foto: Colprensa

No solo eso, sino que el ‘Búfalo’ fue uno de los jugadores que más sintió la presión y el odio de la hinchada azul. Por ejemplo, apenas ingresaba a El Campín y bajaba del bus, ya escuchó el montón de insultos a su alrededor, a tal punto que se detuvo en el pasillo de entrada y le respondió a un fanático.

Morelos contra tres jugadores de Millonarios

Ya durante el partido, los jugadores de Millonarios fueron contra él y fue uno de los más buscados intentando la provocación. En el video captado desde la tribuna occidental de El Campín, se ve a Morelos discutiendo con el volante Mateo García, a quien toca en el hombro. Luego, va Rodrigo Ureña a respaldar a su compañero y le grita cosas al delantero verde.

Por si fuera poco, la pesadilla de la noche para Nacional, Rodrigo Contreras, también se hizo presente en la secuencia y le lanzó fuertes palabras a Alfredo, quien solamente respondía de la misma forma.

Rodrigo Contreras rompió el silencio sobre comparación con leyenda de Millonarios: habló claro

El goleador de Millonarios no se guardó nada y también le demostró que no solo habla con goles, sino con picantes pronunciaciones para sacarlo de foco si es necesario.

Jaaa lo trabajaron rotándose pic.twitter.com/23paKkho7X — Profesor Flavio (@profesorflavio1) March 18, 2026

Momento muy complicado para Morelos, quien además en la zona mixta puso la cara tras fallar el penalti y resumió que son cosas que pasan y a cualquiera le puede pasar. Advirtió que se ven en las finales.