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Con esto salió Alfredo Morelos por tirar ‘a las nubes’ penal ante Millonarios: lanzó aviso

En zona mixta el goleador frenó para dar sus impresiones. Allí no le dio más importancia a su error y tiró una frase para asustar a los rivales en el FPC.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

18 de marzo de 2026, 8:23 a. m.
Alfredo Morelos dilapidó el penal que pudo haber sido la ventaja parcial para Nacional ante Millonarios
Alfredo Morelos dilapidó el penal que pudo haber sido la ventaja parcial para Nacional ante Millonarios Foto: Captura a @CarlosAfutbol y transmisión de Win Sports

Alfredo Morelos y Atlético Nacional vivieron una fatídica noche en El Campín, luego de haber perdido de manera amplia ante Millonarios en la fecha 12 de Liga BetPlay 2026-II.

En menos de un mes, el cuadro bogotano le repitió la dosis a los verdes. Esta vez fue en Bogotá, donde la afición azul salió feliz por haber visto a Alfredo Morelos errar un penal de manera sorpresiva.

Cuando transcurrían los primeros 13 minutos del juego, el atacante se hizo cargo de una pena máxima en favor de los suyos. Como suele hacerlo, se paró frente al balón con la certeza de que lo haría si remataba fuerte a la parte alta del arco.

En esta ocasión, parece haberle puesto más fuerza de la necesaria Morelos al esférico y lo mandó lejos, por encima del pórtico defendido por Diego Novoa. La algarabía y burlas desde ese instante se tomaron el recinto deportivo, así como las redes sociales donde no se entendió el cobro del Búfalo.

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Dio la cara y lanzó sentencia

Al término del compromiso los medios de comunicación acecharon a Alfredo Morelos para que este contestaste qué había pasado en dicho cobro errado.

Sin darle tanta trascendencia a una jugada que cambió el rumbo del partido, este soltó: “Lo boté, no pasa nada... como cualquier jugador”.

Sobre los motivos que tuvo para haber puesto tanta fuerza al remate, este le pareció normal, dado que “siempre he pateado así. Muchas veces lo he hecho y hoy me tocó errarlo”.

Luego de ver que se ha vuelto una constante que a Atlético Nacional le cueste tanto con Millonarios, le preguntaron ‘¿por qué le está costando tanto’. Su análisis pasó por los fallos que tuvo el verde, más no por el mérito del azul.

“Son partidos que mucha gente ve como rival directo y salimos a jugar, a proponer. Nos encontramos con el penal mío que no lo hice, luego dos expulsiones”, zanjó.

Y para terminar, acostumbrado a ser retador en sus declaraciones, avisó que en la parte decisiva darán la pelea: “Eso hace parte del fútbol, tranquilos, nos vemos en las finales”.

La tabla de posiciones de la Liga Betplay tras la victoria de Millonarios ante Atlético Nacional en El Campín

Diego Arias, inamovible

Uno de los puestos que se pensaba estaba en juego en Nacional en caso de volver a perder con Millonarios era el del técnico, Diego Arias.

Multiplicidad de malos resultados pensarían que el DT está en la cuerda floja, pero, hasta la mañana del 18 de marzo, parece que no será removido de su cargo, ni el tampoco saldrá por decisión propia.

Millonarios vs. Atlético Nacional, de la fecha 12 de Liga BetPlay 2026-II
Millonarios vs. Atlético Nacional, de la fecha 12 de Liga BetPlay 2026-II Foto: Colprensa

Pensando únicamente en el futuro, el entrenador señaló que la unión de grupo será la que les permita salir adelante para lograr el cometido de ser campeones de Liga.

“Hace unas semanas, después del primer partido (contra Millonarios), fue un golpe muy duro, pero la forma de salir adelante era uniéndonos, creyendo en lo que se estaba haciendo bien y con autocrítica para mejorar. Este momento es igual, hay que analizar la situación tomando en cuenta los momentos del juego que cambiaron el trámite y resultado”, hizo un llamado pidiendo la calma.