Alfredo Morelos dio la cara: habló sobre el arbitraje y lanzó una advertencia para Junior

Atlético Nacional se aleja de la estrella 19. El conjunto verdolaga cayó derrotado en el partido de ida contra Junior por la final de la Liga BetPlay 2026-I.
Alfredo Morelos tuvo poco protagonismo en el arco rival y fue neutralizado por un trabajo casi perfecto del defensor Daniel Rivera en la marca personal.
Luego de la goleada sufrida en el Estadio Romelio Martínez, el delantero cordobés habló con la prensa local y mostró su descontento por las decisiones del árbitro Carlos Ortega.
Puntualmente, se refirió a la posible expulsión de Rivera, quien le cometió una falta a la altura del talón y fue amonestado con tarjeta amarilla.
“Intenté y luché, que fue lo importante. Creo que era expulsión esa jugada, no son excusas, pero como dicen que a Nacional todo se lo regalan”, apuntó.
😳❌ “Era expulsión (a Rivera), no son excusas, pero como dicen que A NACIONAL TODO SE LO REGALAN.”— Toque Sports (@ToqueSports) June 3, 2026
“EN MEDELLÍN SERÁ A OTRO PRECIO.” ‼️
🗣️ Las palabras de Alfredo Morelos tras el partido ante Junior. pic.twitter.com/NY73PbEKUb
Confía en la remontada
Alfredo Morelos considera que es mejor pasar la página de lo sucedido en Barranquilla y enfocarse en el partido de vuelta programado para el próximo lunes en el Atanasio Girardot.
“Cometimos errores que no debíamos cometer. Yo creo que somos conscientes y lo vamos a trabajar para que se nos dé en la ciudad de Medellín de la mejor manera”, expresó.
Morelos advirtió que “en Medellín es a otro precio” y saldrán con la convicción de darle vuelta a la serie que pierden 3-0. “La cabeza en alto, vamos con las ganas y la ambición de poder remontar. Mañana sale el sol, vamos a entrenar, hacer las cosas bien, tratar de corregir porque hicimos un mal partido, la verdad”, dijo.
“Va a ser una semana complicada para nosotros, pero con las ganas de, el lunes, salir a hacer las cosas bien para remontarlo”, añadió.
El sentimiento generalizado en el plantel de Atlético Nacional es que no se jugó a la altura de una final y ahora queda responder con la ayuda de su gente en el Atanasio Girardot.
En este momento hay pesimismo en la afición del cuadro verdolaga, pero con el paso de las horas ven más posible marcar un gol tempranero y reducir las diferencias que se marcaron en Barranquilla.
Los jugadores de Junior, por su parte, sienten que la primera parte del trabajo está hecha y viajarán a Medellín con la esperanza de sentenciar el bicampeonato. Cabe recordar que el cuadro Tiburón ya gozó de una ventaja similar contra Tolima en diciembre del año pasado y el partido de vuelta terminó con una nueva victoria por 1-0.
Esa es la ecuación que quieren repetir tanto en el cuerpo técnico de Alfredo Arias como en la nómina de jugadores encabezada por Luis Fernando Muriel y Teófilo Gutiérrez.