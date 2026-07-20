Así quedó Colombia en el ranking Fifa tras la final del Mundial 2026: hay nuevo líder

La final de la Copa del Mundo de la Fifa México, Estados Unidos y Canadá 2026 concluyó en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey con la victoria de España por 1 a 0 sobre Argentina, tras una anotación de Ferran Torres en el minuto 106 de la prórroga.

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Con este resultado se cerró la actualización del ranking oficial, sistema que evalúa el rendimiento de los equipos nacionales adscritos a la entidad rectora del fútbol global.

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Ubicación de las selecciones y liderazgo global

Tras la conclusión del campeonato, la Selección Colombia se posicionó en la casilla número 11 de la medición general. La delegación sudamericana finalizó su participación tras ser eliminada en la definición por penales durante la fase de octavos de final frente a Suiza.

El grupo dirigido por Néstor Lorenzo se ubica por detrás de selecciones como Países Bajos, México, Bélgica, Portugal, Marruecos, Brasil, Inglaterra y Francia.

Jhon Arias, referente de la Selección Colombia. Foto: Redes sociales

Por su parte, el primer lugar de la clasificación general pasó a manos de España, selección que desplazó a Argentina de la cima global tras la consecución del título mundial.

Reglas de puntuación y desempates

La elaboración de esta medición responde a varios criterios que determinan la suma o resta de unidades en la tabla. El nivel de la selección rival condiciona la puntuación otorgada, de manera que conseguir un triunfo ante un equipo ubicado en los primeros puestos concede una cantidad mayor de puntos que un resultado positivo frente a un equipo posicionado en las casillas inferiores.

Por su parte, los partidos de competencias oficiales entregan una ponderación superior en comparación con los compromisos amistosos.

España con el trofeo de campeones del Mundial tras vencer 1-0 a Argentina en la final, el domingo 19 de julio de 2026, en East Rutherford, Nueva Jersey. (AP Foto/Julio Cortez) Foto: AP Photo/Julio Cortez

La Copa del Mundo representa la instancia con el mayor multiplicador de unidades en el sistema, por encima de las fechas destinadas a las eliminatorias continentales y los duelos preparatorios.

El formato de definición de cada encuentro también incide directamente en el cálculo final de la medición. Avanzar mediante una tanda de penales otorga una cantidad menor de puntos que conseguir la victoria durante el tiempo reglamentario, mientras que ser eliminado por esa misma vía evita una resta considerable en el puntaje acumulado.

Adicionalmente, el reglamento establece una protección especial para las delegaciones que disputan la fase de eliminación directa del torneo internacional. Los equipos que caen derrotados en rondas avanzadas no pierden puntos en la clasificación general, mecanismo diseñado para mantener la valoración obtenida por clasificar a dichas instancias.