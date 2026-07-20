Locura en Madrid: imágenes del masivo recibimiento a la selección de España tras ganar el Mundial

Los jugadores de la selección de fútbol de España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, desfilaron este lunes por las calles de Madrid inundadas por dos millones de seguidores que acudieron a ver a sus héroes.

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“Se merecen que estemos aquí apoyándoles también y devolviéndoles un poco el cariño que ellos nos transmiten en los partidos, la fuerza que ponen”, afirmó a la AFP Pablo Perello, un empleado de un banco de 33 años que acudió para ver “de cerca a los jugadores”.

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Tras ser recibidos por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados avenidas de Madrid, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.

Algunos jugadores iban con el torso desnudo, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros, como la estrella Lamine Yamal y Nico Williams, vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público.

OH, FERRAN



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Dos millones de personas se echaron a las calles para ver y vitorear a los jugadores, según estimaciones de la delegación del Gobierno en Madrid.

El recorrido culminó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente electrizante.

Los jugadores fueron llamados al escenario uno por uno, luciendo camisetas con el lema “Campeones 2026”, mientras los asistentes enloquecían.

“¡Hemos ganado la copa del mundo! ¿Y cuántas copas del mundo tenemos? ¡Dos!”, exclamó el capitán del equipo y mejor futbolista del Mundial, Rodri Hernández.

VIVA LA MADRE QUE TE PARIÓ, RODRI 😂🇪🇸#DAZNMundial pic.twitter.com/H46J7B0NBj — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

“Gracias, España, por apoyarnos, por estar aquí, por vivir tan de cerca nuestro éxito, que es el vuestro”, señaló el seleccionador Luis de la Fuente, que, como hace dos años en el festejo de la Eurocopa, entonó una canción de Julio Iglesias en el escenario.

Fue uno de los momentos musicales de una velada con actuaciones de Ana Mena, Lola Índigo, Arde Bogotá y Aitana, esa última con su emblemático tema Superestrella, mientras que la cantante colombiana Shakira, ataviada con una camiseta de España, envió un mensaje en vídeo.

“Me dicen que soy el talismán de España, pero España me da suerte a mí. Tenemos un vínculo inquebrantable”, dijo la cantante colombiana, que el domingo actuó en el entretiempo de la final con su ominipresente Dai, Dai.

Ferran Torres, autor del único tanto de la final, se resistió a dar un pequeño discurso en el escenario, pero durante la recepción en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno español, sí que lo hizo. “Muy contento de poder ver la ilusión que hay en los niños (...) y hacer la rúa, celebrarlo con todos los españoles”.

*Con información de AFP.