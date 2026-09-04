Carlos Antonio Vélez reaccionó al regreso de Alberto Gamero a Millonarios: hizo preguntas

Alberto Gamero fue presentado oficialmente como nuevo técnico de Millonarios. Dos años después de su salida, el estratega samario regresa para tomar el lugar de Fabián Bustos con la aprobación de la junta directiva.

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“Millonarios FC informa que, tras reunión sostenida en las últimas horas, se ha llegado a un acuerdo para que el profesor Alberto Gamero sea el nuevo entrenador del equipo. Su cuerpo técnico será oficializado próximamente”, indica el comunicado oficial.

El club embajador dejó una frase que enmarca lo que significa este regreso de Gamero, técnico campeón de la Liga BetPlay en 2023. “Volver no siempre es empezar de nuevo. Es, a veces, continuar una historia que nunca dejó de pertenecernos”, apuntaron.

Millonarios, que viene de caer en el clásico capitalino, debutará bajo las órdenes de su nuevo técnico este domingo visitando a Deportivo Pereira. Ese partido se disputará en el Estadio de Palmaseca (Palmira, Valle del Cauca) a las 6:10 de la tarde.

La opinión de Carlos Antonio Vélez

El regreso de Alberto Gamero es una de las noticias del día en la prensa deportiva y Carlos Antonio Vélez no desaprovechó la oportunidad para emitir su veredicto sobre la decisión de los directivos de Millonarios.

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“Yo si quiero decir algunas cosas para que no se equivoquen”, arrancó. “Por si acaso, Millonarios no es el PSG. Un técnico no se escoge por afectos, ni por nombre en un proyecto serio. Para que un proyecto sea serio y viable necesita tiempo, lo que no le dieron a Bustos”.

Vélez señaló la actuación de los directivos: “Desde la cabeza viene la falla, la fractura”.

El experimentado periodista considera que no se le dio tiempo a Fabián Bustos para que trabajara con el equipo que armó, pues fue destituido después de seis partidos (este semestre) y estando dentro de la zona de clasificación a cuadrangulares.

Carlos Antonio hizo tres preguntas sobre el nuevo DT: “¿Estos jugadores se ajustan a lo que piensa Gamero futbolísticamente?, ¿A la idea de juego y al modelo que es ya trasplantar esa idea de juego a la práctica?, ¿Encaja Gamero en este perfil de jugadores que tiene Millonarios?“.

Sobre la exigencia de títulos, declaró: “Hace rato la hegemonía de Millonarios terminó. Millonarios tiene los mismos títulos de Liga que Independiente Santa Fe, uno menos que Nacional y dos menos que Junior (en los últimos años). Aquí hay que arrancar de cero porque la misma institución lo ha permitido”.

Vélez enumeró las fallas que persisten en Millonarios: