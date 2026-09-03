La tabla de la Liga Betplay tras los triunfos con goleada del América de Cali ante Alianza FC y Medellín al Pereira

La Liga Betplay avanza con una jornada de partidos aplazados y de fecha 9 y de a poco los clubes se van colocando al día en el calendario. Las competiciones internacionales, arreglos en estadios y el terremoto del pasado 10 de agosto, forzaron el atraso en el calendario.

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A primera hora de este 3 de septiembre, América de Cali tuvo un respiro tras su regreso al Pascual Guerrero y el triunfo ante Alianza Valledupar. El club dirigido por David González sumó tres puntos para mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones.

Y no solo eso, sino que se adjudicó una victoria 3-0 ante su público, antes de pagar la sanción que le impuso la Dimayor tras los desmanes en el clásico de rojos ante Santa Fe. La entidad que regula el fútbol colombiano determinó que el equipo vallecaucano deberá jugar a puerta cerrada su próximo partido de local, contra el Deportivo Pasto el próximo 12 de septiembre.

Pese a la sanción, no fue impedimento para que le pasara por encima a Alianza con goles de Cristian Tovar tras certero cabezazo, al minuto 29, Tomás Ángel al 45+3′ luego de una serie de toques en una mala salida de Alianza, y Yeison Guzmán colocó el tercero definitivo de penalti.

Esta victoria le permite al América de Cali ser líder indiscutido en la Liga Betplay con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. El club escarlata se coloca como gran candidato al título de Liga Betplay del mes de diciembre.

Medellín escala en la tabla

En el partido de fondo, Independiente Medellín también tuvo una gran victoria en condición de visitante en el estadio Palmaseca de Palmira, donde Deportivo Pereira hace de local mientras vuelve al Hernán Ramírez Villegas, que entró en remodelación y fue afectado por el terremoto.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

Medellín obtuvo la victoria por 3-0, con goles de Jhon Montaño, al minuto 48; Yony González, al 52, y Keiner Klinger, al 81. El triunfo le permite al DIM ubicarse en la segunda posición de la tabla y le da un respiro al técnico Amaranto Perea.

Tabla de la Liga Betplay Foto: Google

Pase lo que pase en la fecha, América cerrará como único líder, pues el Medellín lo persigue con 15 unidades. Deportes Tolima, con 13 puntos, que enfrenta a Llaneros en Villavicencio, sería el único que podría alcanzarlo, teniendo en cuenta que Atlético Nacional adelanta el viaje a Miami, Estados Unidos, para el clásico contra el Escarlata, que se disputará en la cancha del Inter Miami el 5 de septiembre.