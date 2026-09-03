Nueva tecnología del Medellín para sacar la violencia del FPC: aviso para Nacional, América, Santa Fe y Millonarios

Nuevamente, la violencia en el fútbol colombiano se gana las miradas por recientes episodios que han alterado el orden y los desmanes y los disturbios se toman los titulares. Independiente Medellín, un club que es tradicional en el FPC y que también tiene barras populares, innovará con una tecnología que se pedía a gritos y que ya tuvo un intento en el pasado que salió mal.

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Con la idea de erradicar la violencia de los estadios y del fútbol, la medida del Medellín busca controlar mucho mejor los protocolos de seguridad en los estadios y tratar de garantizar la seguridad. El Atanasio Girardot y el DIM servirán como precedente para que sus demás rivales le puedan seguir.

Independiente Medellín trae un novedoso sistema de ingreso al estadio mediante reconocimiento facial. La medida era necesaria desde años atrás y el DIM ya lo anunció para que en este mismo mes de septiembre se eche a rodar la drástica medida para intentar frenar a los vándalos que usan un equipo de fútbol para fomentar la violencia.

Sistema de ingreso con reconocimiento facial

“DIM, en alianza con Sports Crowd, fue pionero en la digitalización de los procesos de ingreso al estadio. Hoy, dando un nuevo paso en materia de innovación, seguridad y tecnología, el club será el primero en Colombia en implementar un sistema de ingreso mediante reconocimiento facial”, dice el Medellín en un comunicado de prensa.

Medellín presenta su sistema de reconocimiento facial Foto: Oficial DIM

“Con ese propósito, Deportivo Independiente Medellín trabaja en diferentes estrategias que permitan mejorar la experiencia de los hinchas dentro y alrededor del estadio, al tiempo que entrega nuevas herramientas a las autoridades para combatir la violencia y sancionar a quienes generan hechos de intolerancia, sin afectar a los miles de aficionados que cada fecha asisten de manera pacífica a disfrutar del fútbol”, agrega el club en su escrito.

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El primer piloto de este sistema se realizará con 1.000 hinchas de la barra brava ‘Rexixtenxia Norte’, la popular más grande del Deportivo Independiente Medellín en la capital de Antioquia, durante el partido que se disputará el próximo 18 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot contra Jaguares de Córdoba.

Protesta de los hinchas del Independiente Medellín que suspendió el partido de Copa Libertadores contra Flamengo. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Esta primera prueba permitirá evaluar el funcionamiento de la tecnología mencionada, conocer la experiencia de los hinchas y realizar los ajustes necesarios antes de avanzar hacia una implementación más amplia o traer mejoras o actualizaciones para hacer más rígido el sistema.

Cabe recordar que en el primer semestre de 2026, el club ‘Poderoso’ fue sancionado duramente por la Conmebol por desmanes de sus barras bravas en un partido contra el Flamengo por la Copa Libertadores.

Sin duda, una gran noticia para el fútbol colombiano, sobre todo para clubes como Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali o Santa Fe, que normalmente tienen serios inconvenientes con este tema y que no se ha podido combatir de mejor manera.