Al Ittihad vs. Al Nassr de Cristiano Ronaldo: canal y hora para el debut de Richard Ríos en Arabia Saudita

El volante Richard Ríos, habitual en las convocatorias de la Selección Colombia y participante en el Mundial de Norteamérica 2026, dejó la disciplina del Benfica y ahora continuará su carrera en el Al-Ittihad de Arabia Saudita, club que acordó los temas contractuales y pudo cerrar un préstamo para esta temporada.

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Ríos cambiará de aires y de continente. Deja Europa y va a una nueva aventura en el fútbol de Arabia Saudita, en una operación que se espera le permitirá sumar continuidad y mejorar de forma significativa sus ingresos, apenas un año después de su llegada al gigante portugués procedente del Palmeiras de Brasil.

El cambio es drástico, pues deja a un club que es de los más grandes de Europa, pero su calidad de vida mejorará notablemente en Al-Ittihad. El reto se pone mucho mayor, pues se cree que su lugar en la Selección Colombia es fijo, pero alejarse del foco mediático europeo puede traer consecuencias, a la espera que pueda tener regularidad y minutos.

En la operación, Al-Ittihad pagó alrededor de cuatro millones de euros por el préstamo y asumirá la totalidad del salario del volante de 26 años de edad. Ya instalado en Yeda, donde le dieron una calurosa bienvenida, alista lo que sería su debut en la Saudí Pro League.

Por si fuera poco, el debut de Ríos con su nuevo equipo sería ante Al Nassr de Cristiano Ronaldo, un bus que en teoría trataría de no dejar pasar, teniendo en cuenta que CR7 es la máxima figura en el fútbol saudita, en medio del mar de estrellas que rondan esta liga.

Richard Ríos contra Cristiano Ronaldo

El partido Al-Ittihad vs. Al Nassr, válido por la quinta fecha del torneo, se jugará el próximo sábado, 5 de septiembre, a partir de la 1:00 p.m., hora colombiana.

Richard Ríos, volante de Benfica que sale a préstamo a Arabia Saudita Foto: NurPhoto via AFP

El duelo, que tendría a Richard Ríos en la titular, frente a frente con Cristiano Ronaldo, podrá verse en el canal de Youtube, ‘Somos FOX’, que transmite gran parte de los partidos de la Saudí Pro League.

Nueva aventura para Richard Ríos

Vale resaltar que la operación por Richard no contempla una opción de compra, por lo que Ríos mantiene el vínculo con el Benfica hasta 2030 y deberá regresar a Lisboa al término de la campaña (junio 2027).

La salida se produce en un momento en el que el colombiano había perdido protagonismo en el equipo portugués tras la llegada de Marco Silva al banquillo, en reemplazo de José Mourinho, quien se marchó el Real Madrid.

Ríos dejó el Benfica después de 51 partidos oficiales, en los que anotó ocho goles. Arabia Saudita será el cuarto país en la trayectoria profesional del volante.

Formado en el Flamengo, también pasó por Mazatlán de México antes de regresar a Brasil para defender las camisetas de Guaraní y Palmeiras, club desde el que dio el salto al fútbol europeo.