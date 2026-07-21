Jhon Jáder Durán se sacrificó: este es el millonario sueldo que le pagarán en Benfica

Jhon Jáder Durán está decidido a relanzar su carrera y por eso hizo esfuerzos económicos para firmar con el Benfica. Tras su llegada a Portugal, se han conocido detalles sobre las cifras del contrato que tiene vigencia hasta mediados de 2027.

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De acuerdo a A Bola, la opción de compra (no obligatoria) asciende a 30 millones de euros. Dicha cifra se discutirá a finales de la próxima temporada, cuando la junta directiva hará un análisis del rendimiento del colombiano y decida su futuro.

La principal preocupación para el Benfica era el alto salario de Durán en el Al-Nassr; sin embargo, el colombiano se sacrificó para poder aterrizar en el Estádio da Luz, el mayor estadio de Portugal.

Los portugueses solo le pagarán 4 millones de euros del valor total de su contrato, es decir, lo mismo que se había acordado con el Zenit (Rusia) a principios de 2026.

El coste total de este fichaje, en condición de préstamo, fue divulgado por Benfica a la Comisión del Mercado de Valores (CMVM). Durán costará un total de 6,1 millones de euros en “gastos de cesión, remuneración bruta del jugador, seguro deportivo y costes de seguridad social, mecanismo de solidaridad y comisiones de agencia”.

Declaraciones de Jhon Jáder Durán

Durán se mostró muy emocionado por llegar a Portugal, donde compartirá vestuario con Richard Ríos. “Estoy muy agradecido a Dios. Estoy feliz, es el club más grande de Portugal. Estoy muy agradecido de estar aquí. Quiero trabajar, quiero darlo todo y ayudar al equipo, quiero aportar con todo lo que tengo y ellos también pueden ayudarme”, declaró a los medios oficiales del club.

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“Tengo expectativas muy altas, quiero darlo todo y convertirme en campeón. Quiero agradecer a los aficionados su apoyo; los mensajes que me dejaron en Instagram, quiero recompensarlos en el campo. Quiero devolverles todo el cariño que me han dado”, aseguró.

Jhon Jáder ya tiene la experiencia de jugar en el Estádio da Luz, escenario que visitó el año pasado en el repechaje de Champions League cuando jugaba para Fenerbahce. “Es un ambiente fantástico, uno de los estadios más bonitos en los que he jugado durante mi carrera. Estoy muy contento de poder jugar aquí”, sentenció.

Esta es la sexta camiseta que viste Durán en el exterior, luego de haber debutado con el Envigado FC. Su primera experiencia internacional fue en Chicago Fire de Estados Unidos, después pasó por el Aston Villa de Inglaterra, duró unos meses en Al-Nassr y salió a préstamo al Fenerbahçe.

Los últimos meses los vivió como jugador del Zenit de San Petersburgo en la primera división de Rusia, pero salió antes de terminar el campeonato y en medio de polémica por su viaje a Colombia.