Jhon Jáder Durán lo volvió a hacer: comunicado oficial del Zenit tras aparecer en otro país

Jhon Jáder Durán salió de Rusia y no estará disponible para el último partido del Zenit en la liga local. El colombiano fue pillado haciendo escala en Turquía, donde aumentan los rumores de su regreso para la próxima temporada.

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Durán acusó “problemas personales” para ser desafectado por el club ruso, misma razón por la que ya se había acelerado su salida del Al-Nassr a mediados de 2025.

Zenit emitió un comunicado oficial confirmando la salida de Jhon Jáder. “El delantero colombiano y la dirección del Zenit han acordado una licencia del jugador por circunstancias personales“, apuntaron.

“Los detalles de la fecha de su regreso serán anunciados en el futuro cercano”, cierra el pronunciamiento del club celeste.

Pillado en Estambul

Cabe recordar que Jhon Jáder Durán tiene contrato con el Zenit hasta el 30 de junio y luego de eso tendrá que regresar a Arabia Saudita para resolver su futuro.

Una de las opciones que está sobre la mesa es volver a Turquía en calidad de préstamo, aunque no sería con la camiseta de Fenerbahce. Según la prensa de ese país, hay indicios que apuntan a Galatasaray o Besiktas como clubes interesados.

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Yağız Sabuncuoğlu, periodista turco, aseguró que el agente de Jhon Jáder Durán está en Estambul y tendrá algunas reuniones en los próximos días.

“Jhon Durán no llegó a Estambul. La información de que ha estado en Estambul durante dos días no es correcta. Después de un vuelo desde Rusia, hoy se dirigió a Colombia mediante un tránsito en el Aeropuerto de Estambul“, explicó.

Sabuncuoğlu aseguró que hay “conversaciones de traspaso” entre el representante de Durán y clubes de la primera división de Turquía. Eso quiere decir que sus días como jugador del Zenit estarían contados, apenas cuatro meses después de haber llegado en condición de préstamo por parte del Al-Nassr.

¿Se sumará a la concentración de Colombia?

Este viaje de Jhon Jáder Durán llega justo cuando la Selección Colombia va a iniciar su concentración para el Mundial 2026.

El delantero antioqueño dejó de ser habitual en las convocatorias de Néstor Lorenzo, pero siempre ha estado en el radar del cuerpo técnico.

La Tricolor iniciará su campamento este lunes 17 de mayo con la presencia estelar de James Rodríguez, que fue desafectado por Minnesota United y podrá viajar directamente a ponerse bajo las órdenes de Lorenzo.

El primer partido amistoso será el 1 de junio, a las 6:00 de la tarde, enfrentando a Costa Rica en el Estadio El Campín de Bogotá.