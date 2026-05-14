Burlas en México contra Kevin Mier: protagonizó grosero ‘blooper’ a un mes del Mundial 2026

Kevin Mier volvió a ser tendencia en el fútbol mexicano por un error de cálculo sobre el minuto 29 de partido en la semifinal (ida) de Cruz Azul vs. Chivas de Guadalajara.

El arquero colombiano parecía tener controlada la pelota, sin embargo, dejó el rebote y permitió que Santiago Sandoval pusiera el primero de la noche a favor del conjunto visitante.

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Mier se lamentó por el ‘blooper’ y recibió el respaldo de sus compañeros, que consiguieron el empate rápidamente gracias a Carlos Rodríguez.

Chivas recuperó la ventaja en el arranque del segundo tiempo, pero Cruz Azul volvió a empatar de penal sobre el minuto 56. La serie quedó 2-2 y se definirá el próximo sábado en el Estadio Akron.

¡Gol de Santiago Sandoval (C.D. Guadalajara) tras aprovechar un error de Kevin Mier (Cruz Azul) para el 1-0 ante los cementeros! Narración de @pacogonzaleztv para TUDN USA pic.twitter.com/JuDUkfVFwN — lilboimx (@lilboimx) May 14, 2026

Cruz Azul, contra las cuerdas

Con este empate, Cruz Azul, dirigido por el mexicano Joel Huiqui, quedó obligado a ganar de visita el partido de vuelta por cualquier marcador.

“A mí me encanta la liguilla porque son juegos muy abiertos como este, y sobre todo contra un rival increíble como es Chivas, que propone, te presiona y es intenso”, dijo Huiqui. “La serie está abierta y estoy contento con mi equipo, que ha demostrado que está para ser campeón”, añadió el entrenador.

En caso de un empate global, las Chivas del entrenador argentino Gabriel Milito tendrían a su favor el criterio de desempate de la mejor posición en la fase regular: fue segundo mientras que el equipo celeste terminó como tercero.

Kevin Mier, arquero colombiano de Cruz Azul. Foto: Getty Images via AFP

El primer tiempo tuvo dominios intercalados. La Máquina del Cruz Azul tomó primero la alternativa por unos 10 minutos.

Después, las Chivas ejercieron el control sin acusar las sensibles ausencias de sus cinco jugadores cedidos a la concentración mundialista de la selección mexicana.

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Críticas para Kevin Mier

Ante el dominio del ‘rebaño’, Kevin Mier cometió un error que devino en el 1-0 en contra del Cruz Azul.

Mier rechazó un disparo de rutina, pero dejó el balón servido para que Santiago Sandoval anotara el primer gol del partido al minuto 29.

Sandoval, de 18 años, es uno de los jóvenes requeridos por Milito para sobrellevar las ausencias de sus cinco seleccionados. El sábado anterior hizo un doblete con el que las Chivas eliminaron a los Tigres en cuartos de final.

“Respecto a Sandoval, a mí no me sorprende absolutamente nada de lo que hace. Es un jugador que nos sorprendió gratamente el día que lo conocimos, y siempre que los necesitamos ha estado. A pesar de su juventud tiene gran mentalidad y gran talento”, comentó Milito.

Tras cometer su pifia, Mier comenzó a ser blanco de reclamos, silbatinas y abucheos de su propia afición. En redes sociales también le cayeron burlas y memes por parte de hinchas de los otros clubes de la Liga MX.

*Con información de la AFP.