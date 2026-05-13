Cambio de fecha para el partido de Colombia contra Costa Rica: se jugará en junio

La Selección Colombia sigue en la recta final hacia el Mundial 2026 y el técnico Néstor Lorenzo ajusta detalles de logística y convocados para continuar con los trabajos. La ‘Tricolor’ entra en un momento definitivo donde toda la preparación es vital y así no fallar en la Copa del Mundo.

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Lorenzo espera que su plan de trabajo sea el más preciso posible para presentarse en el debut contra Uzbekistán en la Ciudad de México lo más fortalecido posible y con sus figuras a tope. La idea es ganar en el debut para prácticamente confirmar el paso a la siguiente ronda.

En medio del plan de trabajo que tendrá la Selección Colombia en el país como preparación para el Mundial 2026, se sabe que tendrá un partido amistoso contra Costa Rica en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá. Según lo difundido por la Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado de prensa, el compromiso tiene nueva fecha y ya no se jugará el viernes 29 de mayo.

Más exactamente, el partido fue trasladado para el día lunes, 1 de junio, a partir de las 6:00 pm, hora colombiana. En el mismo escrito oficial, la Federación le agradece a las autoridades públicas y privadas por hacer posible esta modificación en el itinerario de trabajo.

Comunicado de la Federación

“La Federación Colombiana de Fútbol informa a la opinión pública y a los aficionados que el partido de despedida de la Selección Colombia Masculina de Mayores, “La Recta Final”, se disputará el lunes 1 de junio a las 6:00 p.m. en el estadio Nemesio Camacho “El Campín”.

De acuerdo con la planificación inicial del cuerpo técnico, el 1 de junio era la fecha ideal para la realización del compromiso ante Costa Rica. Sin embargo, debido a distintos compromisos institucionales y operativos de las autoridades de la ciudad, se definió que por cuestiones logísticas la fecha del encuentro sería programada para el 29 de mayo, tal como fue informado de manera oportuna por la FCF.

El Campín Foto: Cortesía: @CaracolDeportes

Contando nuevamente con la continua colaboración y diligente articulación entre los diferentes actores públicos y privados involucrados en la organización de un evento de semejante envergadura, el partido se reprograma para el lunes 1 de junio. Esta decisión permitirá al cuerpo técnico contar con la totalidad de los jugadores convocados dentro de las fechas previstas, y a la afición disfrutar y despedir a todas las figuras de nuestra Selección Colombia.

La Federación Colombiana de Fútbol expresa un reconocimiento especial a las autoridades locales y a la Policía Nacional por su disposición y apoyo para hacer posible esta modificación.

Por último, la FCF se permite aclarar que el cronograma de venta de boletería no tendrá ninguna modificación y las fechas de venta exclusiva y público general se mantienen vigentes".

Boletería para Colombia vs. Costa Rica

Durante dos días habrá prelación para los clientes de una entidad bancaria que patrocina a la Selección Colombia y desde el martes próximo (19 de mayo), venta al público en general.

Etapas de venta del partido de Colombia vs. Costa Rica:

Clientes Bancolombia: 14 y 15 de mayo

Venta al público general

19 de mayo

Los valores oscilan entre los $ 85.000 hasta los $ 490.000 (moneda colombiana), dependiendo de la ubicación.