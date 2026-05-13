Minnesota United vs. Colorado hoy: James Rodríguez juega su último partido en MLS, hora y TV para verlo

Será el partido de este miércoles, después del cual se irá James Rodríguez. Así es como se ha determinado que será el cierre de su breve paso por el Minnesota United de la MLS.

Para el volante, la prioridad parece estar en la preparación del Mundial 2026 con la Selección Colombia. Justo por esto y, al ver que no le dan los minutos deseados en el club, se uniría pronto a la Tricolor para alistar su reto más importante.

James Rodríguez en el partido contra Austin FC por la MLS. Foto: ISI Photos via Getty Images

“El colombiano dejará el plantel de Minnesota el próximo jueves para reportarse al campamento de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo, que empieza el próximo viernes 15 de mayo”, informaron en Apple TV.

Junto a eso, también precisaron que “James Rodríguez no va a regresar a Minnesota ni a Major League Soccer luego de la Copa del Mundo”.

Hora y canal para verlo en vivo

Minnesota United vs. Colorado

13 de mayo

Hora: 7:30 p.m.

Canal: Apple TV

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Opacos tres meses en MLS

La etapa de James Rodríguez en el Minnesota United de la MLS, su séptimo club en esta década, puede llegar a su fin este miércoles después de tres meses envueltos en misterio que aumentaron la preocupación de la afición colombiana de cara al Mundial.

El capitán y emblema de la escuadra cafetera, de 34 años, se pondrá el domingo a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo sin el rodaje que esperaba lograr con su sorpresivo fichaje por la liga norteamericana.

Hasta su probable despedida del miércoles, en un duelo en casa ante Colorado Rapids, el exmediapunta del Real Madrid apenas ha disputado cinco jornadas en la MLS, una de ellas como titular.

James Rodríguez, de Minnesota United. El Mundial 2026 sería su 'último baile'. Foto: MLS via Getty Images

Su balance hasta ahora es de cero goles y dos asistencias en 130 minutos, con unas pocas pinceladas de su talento.

Antes de aterrizar en febrero en el United ya sumaba tres meses inactivo desde su salida del León mexicano, desvelando a los hinchas colombianos que confían en una resurrección de su talismán como la de la Copa América 2024, de la que fue el mejor jugador.

En la MLS, James no tuvo el recibimiento que suelen tener las estrellas de su renombre. Los detalles del contrato no apuntaban a una larga estadía del astro cucuteño en la gélida Mineápolis.

Ambas partes se comprometieron por un periodo de solo cuatro meses hasta el parón en el que entrará la MLS el 25 de mayo por la Copa del Mundo que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá.

James Rodríguez y Mauricio González, colombianos de Minnesota United. Foto: ISI Photos via Getty Images

Minnesota se reservó una opción para extender el acuerdo hasta final de año, en una apuesta incierta, pero de bajo costo, para una franquicia que nunca ha alcanzado una final de MLS.

Si James tenía en León un salario estimado en cinco millones de dólares, el de Minnesota apenas alcanza los 684.000 dólares, de acuerdo con la lista de sueldos de la liga difundido este martes por la asociación de jugadores de la MLS (MLSPA).

Hasta ocho compañeros del United reciben emolumentos superiores a los del colombiano, comenzando por el ghanés Kelvin Yeboah, con 1,6 millones de dólares anuales.

*Con información de AFP.