“He fallado más de lo que he ganado”: James Rodríguez se sincera en su nueva serie documental de Netflix

La serie documental ‘James’, producida por Netflix y dirigida por Simón Brand, promete mostrar al ídolo colombiano como nunca antes: desde su propia voz. Revive las circunstancias personales que pasó en su niñez, recuerda la Bota de oro que ganó en el Mundial del 2014 y momentos críticos a nivel profesional y personal como su paso por el fútbol de Qatar.

James Rodríguez se ganó un espacio en el corazón de los colombianos después de su increíble actuación en el Mundial del 2014. Colombia gritó sus goles, celebró que por primera vez un colombiano fuera el goleador de la cita más importante del fútbol, festejó su llegada al Real Madrid y cuando ganó el legendario premio Puskas al mejor gol del año.

Sin embargo, la carrera de James también ha estado marcada por las polémicas, desde su mala relación con el técnico Zinedine Zidane hasta su llegada al fútbol de Qatar, que varias personas declararon como el fin de la carrera de este crack. Pero el cucuteño siempre ha callado bocas con su calidad deportiva, especialmente cuando viste la tricolor. Es el segundo goleador histórico de la Selección Colombia.

La serie documental ‘James’ explora lo que hay detrás de la leyenda. Su director, Simon Brand, confesó durante la premier que la idea nació de saber lo que tenía por decir el futbolista más allá de lo que publicaban los medios, retratar su parte más humana

“Fue una combinación de dos cosas: mi fanatismo por el fútbol y las preguntas sobre la carrera de uno de los grandes futbolistas de la historia de nuestro país. Hace tres años pensé que era el momento de contar la historia de James, sobre todo porque él estaba pasando un mal momento en Qatar y había incertidumbre frente a su futuro. Pensé que podía ser una bonita historia de redención”, detalló Brand.

De su vida personal hablan su mamá, María del Pilar Rubio, quien hizo lo imposible para hacer realidad los sueños de su hijo; sus tíos y se incluyó material de archivo en el que está presente Daniela Ospina, la mamá de su hija. De su vida profesional habla Radamel Falcao García, quien recuerda cómo ha sido su relación con James e incluso su faceta como mentor cuando el cucuteño llegó con tan sólo 19 años al FC Porto.

José Nestor Pekerman fue uno de los mentores más importantes de James Rodríguez. Lo acompañó durante una difícil etapa en el Club Monaco. Foto: Getty Images/Manuel Queimadelos Alonso

En esta producción se hizo un gran esfuerzo por incluir material de archivo valioso para contar la historia del goleador. Desde los primeros videos de James jugando el torneo infantil Pony Fútbol hasta las imágenes del diez que jugaba en los estadios de Europa. Además se incluyó su faceta como padre, hijo y esposo.

“El mayor reto que enfrenté al momento de contar esta historia fue el tiempo. El tiempo que nos demoramos tratando de recuperar todos los archivos, toda su historia, y las escenas que eran claves para poder contar esta redención”, confesó Brand al analizar los obstáculos que enfrentó para sacar adelante el proyecto audiovisual.

“He fallado más de lo que he ganado, pero fallando es en donde más he aprendido”, reconoce Rodríguez en uno de los apartados.

Esta historia sobre James también está acompañada por las voces de compañeros como Sergio Ramos, Marcelo Vieira y Carlo Ancelotti, legendarios futbolistas con los que conquistó tres títulos nacionales en España y seis internacionales, entre los que se destacan dos ligas de campeones y dos copas mundiales de clubes.

Sin embargo, la serie documental no es sólo un recuento de los hechos profesionales que marcaron a James Rodríguez. “Te das cuenta de que ya no estás viendo al jugador de fútbol, sino al ser humano, cómo se deshojan todas las capas, las suyas y las del mundo del fútbol. Como hincha no sabía todo lo que sucedía alrededor, todas las jergas, manejos de la industria y aprendí muchísimo de eso”, declaró Brand.

La serie documental ‘James’ estará disponible a partir del 21 de mayo en la plataforma Netflix, contará con tres episodios, cada uno con una duración aproximada de una hora, en donde los espectadores conocerán como nunca antes la historia de este jugador desde las voces que han marcado su carrera y su vida.