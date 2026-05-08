Nuevo documental de Diana de Gales revela detalles inéditos de su vida

La princesa Diana de Gales ha sido uno de los miembros más queridos de la monarquía inglesa. Fue una figura disruptiva en la tradición de la realeza, su cercanía con las personas la hizo memorable y fue un ícono en su época. Sin embargo, muchos detalles de su vida siguen siendo todo un misterio, por eso el anuncio de ‘Diana: The Unheard Truth’, un producción que promete revelar detalles inéditos, está causando sensación.

Love Monday TV y 53 Degrees Global son los responsables de la producción de esta serie documental dividida en tres episodios, en donde se ahondará en más de cinco horas de material inédito de las conversaciones que tuvo la princesa Diana con su amigo el doctor James Colthurst. Hasta el momento, el público solo había tenido oportunidad de escuchar menos de una hora de este archivo.

Las cintas salieron de forma secreta del Palacio de Kensington y marcaron un antes y un después en la monarquía inglesa. El material llegó a las manos del escritor Andrew Morton, quien en 1992 publicó el libro “Diana, su propia historia con sus propias palabras”. En esta obra, Morton enseñó detalles que estremecieron al mundo: sus múltiples intentos de suicidio, su trastorno alimenticio y la relación de Carlos con Camilla Parker. Esto no fue casualidad, la princesa Diana vio en la amistad con este médico y escritor una oportunidad para contar su verdad. Seis meses después de la publicación del libro se anunció la separación entre Carlos y Diana.

Las grabaciones recogen la perspectiva de la princesa sobre la familia real, sus reflexiones sobre la maternidad y sus suposiciones del futuro entre Carlos y Camilla. También habla de cómo sería su vida tras renunciar a la corona y sus pensamientos sobre Sarah Ferguson y Andrés Mountbatten-Windsor, hoy sin título nobiliario por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

El romance entre Carlos III y Camilla Parker comenzó años antes de que el hoy monarca se casara con Diana. De hecho, Lady Di descubrió días antes de su boda que Carlos le había regalado un brazalete a Camilla con las iniciales G y F, correspondientes a Gladys y Fred, los apodos que utilizaban entre ellos. Foto: getty images

El documental promete dar una perspectiva distinta de Diana. Según sus productores será el retrato de una mujer que rompió paradigmas, pero que también afrontó la presión de llevar uno de los títulos nobiliarios que más pesan en el mundo..

En esta serie documental también estarán presentes voces que fueron cercanas a Lady Di como su estilista Sam McKnight, su guardaespaldas, Ken Wharfe; el periodista del Daily, Mail Richard Kay; su astróloga personal, Penny Thornton y su compañera de colegio Delissa Needham, que nunca antes había hablado ante las cámaras sobre el tema.

La serie espera estrenarse el 31 de agosto de 2027, cuando se cumplen 30 años de la muerte de la princesa en un accidente automovilístico en el que también falleció su pareja sentimental, Dodi Al-Fayed.