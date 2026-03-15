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La fotografía con la que el príncipe William recordó a Diana de Gales: “Hoy y todos los días”

A través de su cuenta oficial de Instagram, el príncipe resaltó un momento importante.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

15 de marzo de 2026, 1:49 p. m.
La fallecida princesa fue recordada por su hijo en el Día de madre de Reino Unido.
La fallecida princesa fue recordada por su hijo en el Día de madre de Reino Unido. Foto: AP

Miles de personas alrededor del mundo se conmovieron con la más reciente fotografía publicada en las redes sociales oficiales del príncipe William, pues en la mañana del domingo 15 de marzo recordó a su difunta madre, la princesa Diana.

“Hoy y todos los días”, escribió al compartir una foto de ambos en las redes sociales para conmemorar el Día de la Madre en el Reino Unido.

“Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos aquellos que hoy recuerdan a alguien a quien aman. Feliz Día de la Madre”, escribió el príncipe en Instagram, firmando con una “W”.

El príncipe, de 43 años, publicó una foto en la que aparece con Diana cuando tenía dos años en un campo de flores, tomada en la residencia principal de la familia en Highgrove, Gloucestershire, en 1984.

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Diana falleció en un accidente automovilístico en París en agosto de 1997, cuando William tenía 15 años y su hermano, el príncipe Harry, 12. Ella tenía 36 años.

La familia real también publicó otras fotos en las redes sociales para conmemorar el Día de la Madre, que se celebra en el Reino Unido el cuarto domingo de Cuaresma.

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Entre las imágenes se incluía una fotografía en blanco y negro de 1953 de la difunta reina Isabel II sentada en un banco de jardín con el rey Carlos III y su hermana Ana, la princesa Ana, ambos aún niños pequeños en aquel entonces, en Balmoral, Escocia.

La publicación del príncipe William rápidamente generó miles de reacciones en redes sociales, donde seguidores de la familia real y admiradores de la princesa Diana dejaron mensajes recordando el legado y la cercanía que siempre mostró con sus hijos. Muchos usuarios destacaron la emotividad de la foto, pues refleja un momento íntimo de la infancia del heredero al trono junto a su madre.

HIGHGROVE, UNITED KINGDOM - JULY 18: Diana, Princess Of Wales, Sitting On The Steps Outside Her Country Home, Highgrove. The Princess Is Casually Dressed In Pink Gingham Trousers With A Matching Pink Jumper. (Photo by Tim Graham Photo Library via Getty Images)
Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997. Foto: Tim Graham Photo Library via Get
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Cada año, en fechas especiales como el Día de la Madre o el aniversario de su fallecimiento, William y Harry suelen rendir homenaje a Diana con recuerdos, mensajes o iniciativas benéficas que continúan el trabajo humanitario que ella impulsó durante su vida.

De esta manera, la figura de la llamada “princesa del pueblo” sigue presente tanto en la memoria de la familia real como en la de millones de personas que aún recuerdan su historia.

*Con información de AP.