Periódico inglés es acusado de espiar al príncipe William. Habría desde escuchas telefónicas hasta detectives privados

La demanda fue puesta por el equipo legal del príncipe Harry, hermano del heredero al trono.

1 de octubre de 2025, 8:57 p. m.
William y Harry eran muy unidos, hasta que el menor de los hermanos se casó con Meghan Markle.
Los príncipes William y Harry siguen con una relación estrecha a pesar de la renuncia del último a la familia real británica. | Foto: getty images

Un abogado del príncipe Harry acusó este miércoles al tabloide británico Daily Mail de haber recurrido a detectives privados para recabar información de la fiesta de cumpleaños de su hermano William en 2003, en un caso que podría significar un duro revés para el medio de comunicación que durante años ha destacado por revelar secretos de la familia real.

El príncipe Harry y otros siete famosos, entre ellos el cantante Elton John y la actriz Liz Hurley, emprendieron una batalla judicial por violación de la vida privada contra Associated Newspaper (ANL), que edita el Daily Mail, todo en medio de críticas contra el periódico al que denuncian por violar su intimidad en varias ocasiones.

Contexto: Príncipe Harry dice que le “encantaría” reconciliarse con su familia, tras perder un fallo judicial

Acusan al tabloide de haber recurrido a métodos ilícitos como la contratación de detectives privados, escuchas telefónicas y usurpación de identidad para obtener información médica entre 1993 y 2011, y también en 2018, todos en momentos álgidos para la familia real y que llevaron a la decisión de demandar de parte del equipo legal del príncipe Harry.

Entierro reina Isabel II Queen Elizabeth Funeral
El príncipe Guillermo junto a su hermano Harry. | Foto: REUTERS

El miércoles tuvo lugar una audiencia en la Alta Corte de Londres para preparar el proceso, que según se conoció, será programado para en enero del 2026.

En sus conclusiones escritas, presentadas al tribunal, el abogado de los denunciantes, David Sherbone, destacó un artículo del Daily Mail publicado en junio de 2003, en la víspera del 21º cumpleaños del príncipe William, inspirado en “Memorias de África”.

Contexto: Exmiembro de la Corona británica revela impresionante detalle sobre la relación del rey Carlos y su esposa Camila: ¿de qué se trata?

Según Sherbone, los “numerosos detalles” que incluía el artículo permiten “deducir que se obtuvo la información” por medios ilícitos. El letrado se apoya en una factura de un detective privado, fechada el 25 de agosto de 2003, en la que se menciona la fiesta de cumpleaños; y también una factura que alude a datos telefónicos pertenecientes a “Catherine Middleton” (actual esposa del príncipe William).

Prínicpe William
El príncipe William fue víctima de supuesto espionaje ilegal hasta en tres ocasiones. | Foto: Getty Images

ANL, por su parte, niega todas las acusaciones de los famosos y de los integrantes de la familia real británica en bloque. El abogado del grupo de medios de comunicación indicó el miércoles que los últimos elementos del abogado de la acusación llegaban “muy tarde” y que eran insuficientes para probar el supuesto espionaje.

Contexto: Príncipe Harry en medio de nuevo escándalo. Habría “acoso racista y sexista” en su fundación

Algunos denunciantes, como el esposo de Elton John, el director de documentales David Furnish y la actriz Sadie Frost, asistieron a la audiencia de este miércoles. Otros participantes pudieron conectarse por videoconferencia, lo cual hizo un usuario identificado como “Príncipe Harry”, quien estuvo atento durante toda la diligencia.

Con información de AFP.

